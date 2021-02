緬甸軍方上周發動政變奪權,大批國民無視打壓於全國多地持續示威。繼早前有藝術家在網上發佈畫作,抗議軍方行為後,示威現場不少年輕一代亦引用流行文化、網絡迷因(meme)等自創口號及標語,以創意方式表達對軍方的不滿。

緬甸年輕一代在相對自由的環境成長,有機會接觸網絡及西方文化,繼而啟發不少創意,例如加入戀愛元素。有標語寫着「我的前任很糟糕,但緬甸軍方更糟糕」(My ex is bad but Myanmar military is worse),另一道標語寫上「我不要獨裁,只想要男友」(I don’t want dictatorship, I just want boyfriend)。另外亦有標語苦中作樂,稱要為好友拯救緬甸,「因為他們還是單身」。

有示威者活用網絡迷因作示威訊息,引用著名遊戲《Grand Theft Auto》中的「啊……又回來了」(Ah……here we go again)。部份示威者的訊息較明顯,例如「你惹了錯誤的一代」(You messed with the wrong generation),明確表達出對軍方的抗拒。

另外,緬甸首都內比都一名女子在政變發生時,恰巧正於街頭自拍跳舞片段,意外拍下軍方車隊調動的畫面,同樣成為網絡熱話,笑言跳舞的女子象徵2020年終結,軍方政變則象徵更差的2021年來到。

恥笑軍頭矮小

示威者甚至取笑國防軍總司令敏昂萊(Min Aung Hlaing)的身高,有標語寫上「我心愛的Ariana Grande (美國著名歌手)高過敏昂萊」(My favourite, Ariana Grande is TALLER than [Mal]),亦有人稱敏昂萊比他的前度還要矮,又或者表示「我只想長得比敏昂萊高」。

