緬甸軍方上周發動政變奪權，大批國民無視打壓於全國多地持續示威。繼早前有藝術家在網上發佈畫作，抗議軍方行為後，示威現場不少年輕一代亦引用流行文化、網絡迷因（meme）等自創口號及標語，以創意方式表達對軍方的不滿。

緬甸年輕一代在相對自由的環境成長，有機會接觸網絡及西方文化，繼而啟發不少創意，例如加入戀愛元素。有標語寫着「我的前任很糟糕，但緬甸軍方更糟糕」（My ex is bad but Myanmar military is worse），另一道標語寫上「我不要獨裁，只想要男友」（I don’t want dictatorship, I just want boyfriend）。另外亦有標語苦中作樂，稱要為好友拯救緬甸，「因為他們還是單身」。

有示威者活用網絡迷因作示威訊息，引用著名遊戲《Grand Theft Auto》中的「啊……又回來了」（Ah……here we go again）。部份示威者的訊息較明顯，例如「你惹了錯誤的一代」（You messed with the wrong generation），明確表達出對軍方的抗拒。

另外，緬甸首都內比都一名女子在政變發生時，恰巧正於街頭自拍跳舞片段，意外拍下軍方車隊調動的畫面，同樣成為網絡熱話，笑言跳舞的女子象徵2020年終結，軍方政變則象徵更差的2021年來到。

恥笑軍頭矮小

示威者甚至取笑國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）的身高，有標語寫上「我心愛的Ariana Grande （美國著名歌手）高過敏昂萊」（My favourite, Ariana Grande is TALLER than [Mal]），亦有人稱敏昂萊比他的前度還要矮，又或者表示「我只想長得比敏昂萊高」。

英國廣播公司

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