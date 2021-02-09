美國傳媒早前揭發前總統特朗普在今年年初，曾以總統身份致電喬治亞州州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger），要求對方「找出11,780票」讓他在該州反敗為勝。喬治亞州州務卿辦公室周一宣佈，正式對特朗普致電一事展開調查，雖然現階段不涉司法程序，但不排除最終演變成刑事調查。

喬治華盛頓大學法律教授班扎夫（John Banzhaf）自特朗普電話事件曝光後，4度向喬治亞州州務卿辦公室投訴特朗普干預選舉。他周一遞交第四份投訴後不久，州務卿辦公室宣佈因應投訴展開調查，完成調查後將向喬州選舉委員會提交報告，選委會隨後會再決定是否轉交檢察部門調查。

州務卿辦公室形容調查是行政形式，目標只是找出事實，其他司法程序則會由總檢察長負責。

法律專家指特朗普的電話可能違反選舉條例，包括串謀選舉舞弊、要求他人進行選舉舞弊及蓄意干預選舉活動，三者均是刑事罪行，可判處罰款或監禁。另外，民主黨聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）和賴斯（Kathleen Rice）上月亦去信聯邦調查局（FBI），要求調查通話。

料以「真誠相信舞弊」作辯解

特朗普私人顧問米勒（Jason Miller）強調，特朗普與拉芬斯珀格的通話是定期對話，並無不當之處，通話亦有雙方律師旁聽。他形容若拉芬斯珀格不願接聽與選舉有關的電話，從一開始便不應擔任州務卿。

路透社指若特朗普真的被起訴，其團隊料會以特朗普真誠地相信選舉舞弊作抗辯理由，以證明特朗普的動機並非出於干預選舉。

特朗普在1月6日衝擊國會事件前，亦在國會外的集會提及該次通話，指通話正是說出當時正發生的事，批評官員不誠實。此前多名法律專家亦分析指，特朗普因此事被入罪的機會不大。

特朗普目前亦面臨多宗民事或司法調查，包括被紐約曼哈頓聯邦檢察官萬斯（Cyrus Vance）調查特朗普向兩名艷星支付掩口費，以及其名下企業涉嫌逃稅、詐騙等指控，特朗普一方批評指控有政治動機。

路透社/《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！