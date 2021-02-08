武漢肺炎肆虐期間，各地學校被迫關閉，兒童及青少年被迫留在家中，失去正常社交，心理承受焦慮和沮喪等負面情緒。美國錄得的相關學生求助個案及自殺率，亦因而上升。根據美國疾控中心（CDC）數據，美國在去年3月至10月期間，12至17歲青少年因精神緊急問題而求醫的人數，比2019年同期增加了31%，5歲至11歲的兒童亦增加了24%。情況令心理醫生、家長及教師等大為關注，並期望當局能夠盡快安排完全復課。

缺乏社交活動 學生現負面情緒

去年3月武漢肺炎疫情大爆發，美國數百萬名學生被迫停課，要長期留在家中，只能遙距上課。18歲女學生弗蘭克（Sarah Frank）因為同住的親戚被視為高風險人士，自從去年3月起便沒有離開過家門一步。她坦言：「我和其他年青人一樣感到無盡的孤獨，有好幾天我真的很沮喪，還有一點絕望，感覺像不會完結的惡夢。」

弗蘭克去年7月跟朋友一起開設網站Mind Project，向其他青少年提供身心健康貼士。但她本人也始終對錯失的高中生活耿耿於懷，她無奈道：「我錯過了很多永遠不會回來的高中經歷，我從未參與過足球比賽，也從未去過舞會。」

心理學家卡普托（Deanna Caputo）是兩名孩子的母親，她表示自去年3月維珍尼亞州學校改為網上遙距授課後，10歲兒子開始出現沮喪情緒，早上起來後又回去睡覺至中午，更開始說「我不聰明，我不擅長做任何東西」之類的晦氣說話。卡普托表示，她認識部分孩子的情況還要更惡，心理治療的需求很大，家長們往往找不到專業人士協助，只能給孩子服藥。

雖然美國疾控中心（CDC）強調只要採取恰當的防疫措施，包括戴口罩、保持社交距離等，回校上課是安全的，但不少教師公會拒絕恢復親身授課及要求先接種疫苗，而卡普托作為當地的家長教育協會，正積極遊說阿靈頓（Arlington）學校正式復課。

克拉克縣學生自殺按年倍增

根據CDC的數據，去年3月至10月期間，12至17歲青少年因精神緊急問題而求醫的人數，比2019年同期增加了31%，而5歲至11歲的兒童亦增加了24%。內華達州克拉克縣（Clark County）的數字更令人震驚，多達19名學生在去年三月至年底之間自殺，比前年同期的9人增加了超過一倍。

羅德島布朗大學兒科和急症醫學教授達菲（Susan Duffy）認為，武漢肺炎對成人來說是「醫療危機」，對兒童來說卻是「精神健康危機」。她指出，兒童失去來自教師的關愛，在家中更可能面對家人死亡的痛苦，或疫情帶來的生計問題，甚至被家長虐待，因此出現兒童自殺增加的趨勢。

學校選擇以線上方式授課，表面上是繼續學業，但對緩解兒童負面情緒的幫助不大。根據相關資料，美國去年9月共有62%學校在網上授課。但13歲的布蘭登（Brandon）已經遙距上課超過300天，承認完全沒有動力以遙距形式上課。

或許一些平常在學校被欺凌的人，會較喜歡遙距上課。但達菲指出，這些學生其實也同樣承受心理壓力，因為無法解決他們對社交焦慮的根本原因，焦慮和抑鬱的情緒仍然存在，只是「以不同的方式表現」。

法新社

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東華三院芷若園24小時熱線︰18281

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