美國上月發生衝擊國會事件，令已卸任總統職務的特朗普面臨彈劾。參議院當地時間周二正式展開審訊程序，以下為彈劾案關鍵人物，包括主持、檢控官、可能倒戈的共和黨人等的潛在影響：

主持

最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）決定不會參與今次彈劾案審訊。美國憲法訂明總統彈劾案必須由首席大法官主持，而在特朗普之前第一次面臨彈劾案審訊，羅伯茨有參與審訊。但自從眾議院通過彈劾後，羅伯茨多次拒絕就他的角色作出回應。

在羅伯茨缺席下，審訊主持的角色會改由參議院多數黨主席，亦即現年80歲的民主黨參議員萊希（Patrick Leahy）擔任。

部份共和黨參議員對此安排不滿，科寧（John Cornyn）便認為讓萊希同時擔任陪審員和主持會存在利益衝突。但被視為特朗普盟友的格雷厄姆（Lindsey Graham）稱，認識萊希很長時間，相信對方會公平處理。

檢控官

眾議院議長佩洛西就彈劾程序任命了9名彈劾管理人（impeachment manager），當中所有都是任律師的民主黨眾議員。最初提出及草擬彈劾案的眾議員、羅德島州的西西蘭（David Cicilline）、加州的劉雲平（Ted Lieu）及馬里蘭州的拉斯金（Jamie Raskin）三人都被任命為彈劾管理人。

58歲的拉斯金去年經歷喪子之痛，他上月受訪時表示：「我不會在2020年底失去我的兒子，並在2021年失去我的國家」。

潛在倒戈共和黨人

彈劾案在參議院過關需得2/3議員同意、即67票。即使民主黨全體50名參議員一致投贊成票，仍需要最少17名共和黨參議員「倒戈」才能成事。

猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）在去年的彈劾案中曾投贊成票，賓夕凡尼亞州參議員圖米（Pat Toomey）也說過特朗普「犯下可彈劾的罪行」。緬因州參議員科林斯（Susan Collins）、阿拉斯加州參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）也有機會倒戈。至於參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）曾私下說過考慮投贊成。

特朗普忠實支持者

參議院100名議員不只是審訊中的陪審員，更是國會大廈衝擊事件的目擊者和受害者，但特朗普在共和黨仍有不少忠實支持者，包括密蘇里參議員霍利（Josh Hawley）及德州參議員克魯茲（Ted Cruz）。

58歲的肯塔基州參議員保羅（Rand Paul）指民主黨人因仇恨特朗普而失控。眾議院上月提交第二份彈劾特朗普的文件到參議院時，保羅已指審訊卸任的特朗普是違憲，動議中止審訊其動議以55票反對45票贊成被否決，只有5名共和黨議員「倒戈」。

法新社

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