加拿大位於北京的簽證申請中心營運商「北京雙雄對外服務公司」被指具有公安背景，中心多名職員估計是共產黨員，而在上海、廣州、濟南等多個中國城市的簽證中心也分別由不同政府部門或國營企業持有。另外，北京雙雄亦同時涉獵多個國家的簽證申請服務，意味中國政府或可隨時收集有意出國者的個人資料。

加拿大《環球郵報》周一報道，加拿大在中國設有11間簽證申請中心，讓中國人及其他身在中國的外國公民申請簽證前往加拿大，表面上由全球最大簽證工作外判商VFS Global運作，但VFS Global會把工作再外判，其中位於北京的簽證中心，實際上由北京雙雄對外服務公司經營。

北京雙雄成立於1990年，多年來累積處理逾1,500萬宗簽證申請，除了加拿大，北京雙雄還為多個西方國家處理簽證申請，包括英國、意大利、比利時、丹麥、愛爾蘭及新西蘭等。

加拿大《環球郵報》調查後發現，北京雙雄的擁有權最終可追溯至公安局，該企業首先由一間名為「北京通達資產管理集團」的公司全資擁有，而北京通達則由北京市公安局間接持有。北京雙雄則在公司介紹中，表明是北京首批獲公安局准許辦理出入境服務的企業。

吸納精英學院畢業生

北京雙雄與中共亦有密切關係，其總經理游向東（You Xiangdong，譯音）同時是北京雙雄黨支部書記，該企業亦與北京青年政治學院有合作關係，2007年起吸納該學院的英語系學生實習，部分實習生最終轉為正式職員，辦理簽證事務。

北京青年政治學院被視為中國共產黨培訓政治精英的學校，北京雙雄在年度報告上亦表明認同學院學生「政治素質達標」。截至2018年，北京雙雄黨支部成員中，有33%來自北京青年政治學院英語系。

中國其他城市的加拿大簽證中心情況亦相近，例如上海簽證中心營運商的30%股份由上海市教育委員會持有、廣州廣簽中心營運商過半股份由中國旅行社持有，濟南簽證中心營運商更有93.55%股權，屬山東省政協委員裴忠毅（Pei Zhongyi）所有。

恐助中共壓制維吾爾人

VFS Global在蘇黎世及杜拜分別設有總部，為加拿大、英國等全球多國處理簽證服務，其中單在中國的業務，已牽涉34個國家的簽證。VFS在處理簽證申請期間，會收集申請者的個人資料以至生物特徵資訊，再轉交各國入境部門，讓官員批核簽證。VFS Global亦曾被指由中國中投公司投資，VFS一方當時強調，投資者無法干預VFS運作。

北京加拿大簽證申請中心被揭由公安背景企業負責運作，令人憂慮VFS能否保護簽證申請者的機密個人資料。中國政府目前仍維持大規模社會監控，亦限制國際旅遊，曾在加拿大政府擔任顧問的網絡保安專家波特（Robert Potter）直言，中國公共「顯然極有興趣盜取簽證資料」，形容簽證中心的內部運作情報價值相當高，「如果你能知道誰的申請被拒、誰獲批，你的人便更有機會從中工作」。

簽證情報對中國壓制少數族裔的作用尤其明顯。波特指出，身在中國的維吾爾人極難離境，即使申請簽證也可能被當局指是恐怖分子，若有維吾爾人以人道原因申請簽證赴加拿大，而相關資訊被中國當局截獲，便會非常危險。

加在野黨促檢討合作

加拿大前駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）表示，人們在中國申請簽證時，應盡量避免洩露機密資料，形容中國希望知道甚麼人計劃出國留學、旅遊或移民。VFS Global則回應稱，VFS會把所有簽證申請者的資料加密，各地營運者及職員均無法取得申請者資料，VFS在中國也沒有數據中心。

加拿大國家安全情報局（CSIS）前局長埃爾科克（Ward Elcock）批評，加拿大政府「懶惰」地放棄過往標準，導致中國政府可在加拿大簽證申請過程發揮作用。加拿大多個在野黨敦促政府重新考慮與VFS的合作關係，新民主黨多名國會議員發表聯署，表明關注VFS處理資訊的方式。

加拿大移民部門則回應指，所有在中國營運的外國企業均需與中國本地企業合作，加拿大企業也無法例外，加方官員會密切監察世界各地簽證申請中心的運作，確保資料獲嚴格保密，外判商亦承諾不會干涉簽證申請過程。

加拿大《環球郵報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！