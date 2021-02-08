電腦黑客上周五入侵美國佛羅里達州一間濾水廠的電腦系統，並企圖在水落毒，被及時發現，未至於釀成大禍。

事發濾水廠為坦帕（Tampa）附近奧德馬爾市（Oldsmar）供水。警長瓜爾蒂耶里（Bob Gualtieri）表示，黑客遙距登入一名濾水廠職員的電腦，開啟軟件程式TeamViewer，並控制濾水廠其他系統。黑客繼而增加水的氫氧化鈉。氫氧化鈉又稱鹼液，在水加入小量可控制水的酸度，但加得太多，飲用有中毒之虞。

監察那部電腦的職員，看到電腦彈出「電腦被登入」視窗，並見有人似乎在遙距操控滑鼠，並開啟程式和操縱系統。

被駭電腦的機主通知上司並且報警，廠方第一時間取消增加鹼液量的指令，將影響減到最小。

奧德馬爾市長塞德爾（Eric Seidel）表示，濾水廠也有其他系統制可防供水被不知不覺加入大量鹼液

聯邦調查局（FBI）和特工處介入調查此案，暫時未知是何方黑客所為。

路透社

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