武漢肺炎在全球各地爆發超過一年，疫情仍然未止，不少一向有慶祝農曆新年傳統的亞洲國家都收緊節日防疫措施。南韓當局在農曆新年假期維持4人「限聚令」及公共交通工具人數；新加坡官員表示考慮限制聚會，建議民眾減少節日時拜年的次數。

新加坡建議每天最多向兩個家庭拜年

新加坡當局建議民眾於農曆新年時，拜訪的家庭每天不多於兩個，否則應「網上拜年」。教育部長、政府武漢肺炎工作組組長之一的王乙康早前表示，預計民眾在農曆新年節日有更多聚會，政府正研究進一步的限制措施以防病毒擴散。

他指本年初的本土案例，可能因為去年12月聖誕節期間民眾多了聚會和互動而引致，「我們擔心若果讓目前的情況繼續，這種持續蔓延可能最終導致出現新的感染群組，日後可能無法控制」。

王乙康預料國內防疫限制在未來一年都不會有重大轉變，「即使新加坡多數人接種疫苗，要全世界今年內接種疫苗是不可能的……有些國家到年底或明年初疫情或仍肆虐」。

南韓維持4人限聚措施

同樣有農曆新年假期的南韓，近期相繼接獲確診南非和英國變種病毒個案。南韓疾病管理廳表示正擴大追蹤密切接觸者，並要求行政部門加強監察由外地抵埗的旅客健康情況，防止隔離期間的旅客接觸其他民眾。

當局亦維持4人限聚措施至下周日，餐廳和商戶違反規定可被罰款。由於多數新增個案來自首爾，區內食肆只可營業至晚上9時，首都外城市的商戶則容許開放至晚上10時，違規者將被禁營業兩星期。

中央災難管理中心主任尹泰浩月初再次呼籲民眾留家抗疫。他亦宣佈火車只出售靠窗座位，渡輪只許出售不多於一半座位的船票，並加強消毒火車站、巴士總站和機場，裝設更多體溫探測儀器。公共交通工具上的乘客必須戴口罩，亦禁止在高速公路休息區進食。

路透社／美聯社／新加坡Todayonline

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