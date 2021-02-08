緬甸政變觸發的反軍政府示威持續，美國國務院周一聲援緬甸人民，表示美國與他們並肩，又透露曾試圖與被軟禁的國務資政昂山素姬會面不果。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）用殖民地時代國名「Burma」稱呼緬甸，說支持緬甸人行使和平集會權利，包括為支持民選政府而和平示威的權利，並對軍方最近宣佈限制公眾集會表示關注。

普萊斯表示，美國曾要求與昂山素姬進行正式或非正式接觸，但遭拒絕。

普萊斯呼籲中國跟民主大國一起譴責政變。白宮亦對中國沒有參與有關緬甸政變的國際對話亦沒有發聲表示關注。

緬甸軍方上周一發動政變，拘捕民選文人政府國務資政昂山素姬、總統溫敏等，軍方接管政權，頒佈為期一年的緊急狀態，指去年11月國會選舉存在舞弊，揚言一年後再辦「公平」大選。

示威已持續第三日，越演越烈，數以萬計民眾周一繼續上街，又號召罷工。軍方周一晚上宣佈禁止五人以上集會，在仰光及曼德勒實施宵禁，曼德勒其中七個鎮戒嚴。

另外，聯合國人權理事會周五會召開特別會議，討論緬甸危機。英國和歐盟提出開會，獲19個成員國支持，主要是西方國家和日本、南韓。

路透社

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