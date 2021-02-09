緬甸軍事政變引發醫護罷工參與示威，導致武漢肺炎檢測數目大幅減少，周一只進行了1,987次檢測，是自去年12月29日後最低。檢測只發現4宗確診，遠低於上月最後一周平均每日錄得的420宗確診。

緬甸是東南亞其中一個疫情重災區，至今錄得逾14.1萬宗確診，逾3.1萬人死亡。本月1日政變發生前，當地平均每日的檢測量達1.7萬次，在政變後則跌至每日平均9,350次。醫護一直在反政變示威中走在最前線，以罷工要求釋放昂山素姬和承認去年大選結果。昂山素姬政府曾推行封鎖措施，雖有助在去年10月的疫情高峯期遏制疫情傳播，減低死亡人數，但同時亦重創經濟。

衞生部發言人拒絕回應。衞生部上月底開始要求醫護協助進行疫苗接種計劃，周一表示「強烈呼籲所有員工返回工作崗位，顧慮病人的安康」。軍頭敏昂來承諾會優先抗疫，包括全民打疫苗。

路透社

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