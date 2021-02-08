根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.06億，全球死亡人數突破231萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破2,700萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過46.3萬。印度確診人數超過1,083萬，死亡人數超過15.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破950萬，死亡人數超過23萬。英國、俄羅斯、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等10國確診宗數均超越100萬大關。

●美國德州共和黨眾議員萊特（Ron Wright）周日不敵武漢肺炎逝世，終年67歲，是首位死於該病的在任國會議員。

萊特2018年當選，過去一年與病魔搏鬥，去年曾入院治療肺癌，上月宣佈確診武肺。

萊特的發言人表示，不知萊特死因，但說萊特的妻子兩周前亦感染武肺入院。

美國有數十名國會議員曾經「中招」，41歲共和黨候任眾議員萊特洛（Luke Letlow）宣誓就職前感染武肺逝世。

●荷蘭政府周一宣佈延長宵禁令至下月3日。司法部長格拉珀豪斯（Ferd Grapperhaus）表示，專家說英國變種病毒株肆虐，疫情比預期嚴峻，建議繼續宵禁。

荷蘭去年10月因應第二波疫情，下令食肆酒吧、博物館等關閉，12月更關閉學校及非必要商舖，傳染率今年1月上旬放緩，但其後因為英國變種病毒株傳入，政府上月23日頒佈全國宵禁令，是第二次大戰以來首次，引起多個城市的民眾抗議。

路透社／美聯社

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