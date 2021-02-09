北京去年強推港版國安法，令西方多國放寬港人移民限制，甚至掀起一股吸納香港人才的浪潮。澳洲政府數據顯示，2020下半年向港人批出的永久居留簽證，比上半年增加近2成，其中技術永久居留簽證更急升超過90%。有專門辦理移民的律師認為，由於英國及加拿大各有計劃吸引港人移民，令澳洲政府也要大開快車吸納香港人才及資金。

技術永久居留簽證獲批大增

澳洲SBS電視台向內政部取得數據，雖然香港去年推行國安法後，7月至11月港人平均每個月申請永久居留個案為574個，比1月至6月的平均約684個減少16%，但獲批的數量卻有增長，下半年每月平均有370個，比上半年月均316個增加17%。

其中以技術移民屬數量最多，澳洲在下半年收到港人申請技術永久居留的個案，平均每月為237個，同樣比上半年月均310個為少，但向港人批出的技術永久居留簽證，則由上半年月均78個大增至下半年的149個，增幅達91%。

澳洲去年整體向外國人批核永久居留的數字較前一年少，唯獨是向港人批出的簽證不跌反升。內政部未正面回應情況，僅指當局是優先審批能提供關鍵及專門技能的申請人，支持政府抗疫和重振經濟。

審批速度如「一波上五波」

英國推出BNO「5+1」移民計劃，加拿大又正式接受「青年人才」工作簽證的申請，專門處理移民的律師黃逸卓（Richard Wong）認為，同樣屬於五眼聯盟的澳洲的確正在「搶香港的人才」。他透露，以往申請審批程序往往以年計算，現在已加快至以月計算，連醫生申請投資移民亦很快獲批，情況猶如駕車時由「一波跳到五波」。

已移民澳洲的港人Karen Mak指出，澳洲本身是港人熱門的移民地點，但以往門檻較高、審核時間又較長，令她身邊不少朋友卻步，轉而選擇英國或加拿大。她認為香港掀起移民潮之際，澳洲政府也希望分一杯羹，爭取香港人才和資金。

澳洲SBS電視台

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