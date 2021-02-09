（北美通訊）美國國會有共和黨議員提出議案，向中國武漢肺炎「吹哨者」李文亮醫生，頒發國會金章，以表彰他在武漢肺炎爆發初期，呼籲民眾提高警戒，並揭露中共政府欠缺透明度。

代表德州的共和黨眾議員羅伊（Chip Roy），聯同其他議員提出議案，除了表揚李文亮預先警告民眾外，亦促進中國增加訊息透明度。在他發聲後，卻遭到中共處分，試圖迫使他保持沉默，即使面對這些威脅，李文亮仍警告其他人並治療武漢肺炎患者，最後在2020年2月7日因染疫逝世，因此值得敬佩。

在李文亮逝世前一周，他曾接受《紐約時報》採訪，講述他與病毒對抗的經歷，以及與中共周旋。當時他表示，如果政府能夠提早公開疫情訊息，相信情況會好很多，當局應該提供更多公開資料和透明度。

羅伊表示，建議頒發國會金章予李文亮醫生，不單止表揚他的勇敢行為，而是他令到全世界都看到，中共欠缺透明度﹑審查言論，以及在這場全球疫情上難以逃脫的責任。

共和黨眾議院外交事務中國特別工作組在去年9月一份報告中表示，中國掩蓋武漢肺炎疫情，並串謀無能的世衞，使武漢肺炎疫症發展到不可收拾的局面，「毫無疑問，中共積極地掩蓋數據，隱藏疫情相關訊息，並阻止醫生和記者發聲。」報告認為，如果中共一早分享武漢肺炎的資訊，疫情不會發展到今日這個地步。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！