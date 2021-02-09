緬甸軍事政變後，全國多地持續示威。最大城市仰光的民眾無視當局警告，周二再發起集會，而首都內比都警方更連續兩日出動水炮車驅散示威者，傳至少10人受傷。而警方在曼德勒拘捕至少27人，當中包括記者。針對緬甸政變，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）宣佈中止跟緬甸的軍事及高級官員的交流。

仰光民眾無視打壓 連續四天示威

自2月1日軍方推翻民選政府後，緬甸人對軍方不滿情緒持續升溫，連同過去周末已連續四天有示威。雖然軍方總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）周一揚言會舉行大選，並將權力交還勝出大選的政黨，但軍方同時亦發出嚴厲警告，表明會採取行動，「防止和破壞國家穩定的罪行」。

美國大使館引述消息指，仰光及曼德勒於當地時間晚上8點至凌晨4點實施宵禁，亦在過去示威人士聚集的熱點禁止聚集，包括仰光市內的甘馬育（Kamayut）及三橋（Sanchaung），但仍有大批民眾上街抗議或罷工。

大約有200名教師在三橋區違反禁令，高舉著「我們是教師，我們要正義」的標語遊行，不時高叫「釋放昂山素姬」，沿途有車輛響咹以示支持，全國民主聯盟的總部外圍亦有人聚集。其他城市包括首都內比都、東南部城市土瓦（Dawei）及北部克欽邦首府密支那亦有人示威。

內比都警方連續第二日以水炮車驅散示威者，網上有傳已導致10人受傷。另據路透社報道，內比都警方一度警告示威者如果不散去，可能會使用實彈射擊驅散。另在南部城市勃固（Bago），警方亦出動了水炮車。

新西蘭與緬甸中斷交流

新西蘭總理阿德恩周二宣佈，將會中止所有跟緬甸的軍事和政府高層的交流，還會對軍方領袖實施旅遊禁令，亦會確保現時對緬甸的援助計劃，沒有為軍政府帶來任何利益或為軍方服務。外交大臣馬哈塔（Nanaia Mahuta）在另一份聲明表明，新西蘭不會承認軍政府是合法，呼籲軍方立即釋放所有被拘留的政治領袖及恢復民選政府統治。

法新社/路透社

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