一份周一呈交聯合國安理會的機密報告指出，北韓去年仍有發展核計劃和彈道導彈計劃，資金來自黑客竊取的3億美元（23.4億港元）。

一名知情的聯合國外交官向路透社表示，那份由獨立制裁監察員向安理會北韓制裁委員會提交的年度報告，指平壤生產可裂變物料、維持核設施、將彈道導彈基建升級」，並繼續從海外尋求用於計劃的物料和技術。

美國國務院周一表示，拜登政府計劃在北韓關係上採取新方針，包括與盟友全面檢討現行施壓選項以及發展未來外交的可能性。

報告指北韓去年曾在閱兵儀式展示短程、中程、潛射、洲際導彈系統，雖然無試爆核彈或試射導彈，但曾宣佈準備試射和生產新彈道導彈彈頭，以及發展戰術核武。

北韓2006年開始一直被聯合國制裁，旨在截斷北韓用來發展核計劃的財路。前年，聯合國的制裁監察員報稱北韓出口約370萬噸煤炭，總共賺進約3.7億美元（約28億港元）。

路透社

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