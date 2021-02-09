美國參議院周二將展開前總統特朗普的彈劾聆訊，早前眾院表決彈劾案時，10名共和黨議員倒戈引發的風暴尚未平息。共和黨眾院第三號人物、前副總統切尼的女兒麗茲切尼（Liz Cheney）近日持續在她所屬的懷俄明州選區，遭有意於明年挑戰她的黨友狙擊，懷俄明州共和黨分支更通過譴責她及要求她辭職。

麗茲切尼是上月對彈劾特朗普議案投下贊成票的10名共和黨眾議員之一，引起共和黨內特朗普支持者不滿，早前更有黨員動議廢除麗茲切尼在眾院黨團的領導職務，但共和黨206名眾議員最終以145票反對、61票贊成下否決動議。

然而在麗茲切尼所屬的「深紅」州分懷俄明州，當地共和黨上周六通過對她的譴責議案，揚言不再接受與她相關的政治捐獻，並要求麗茲切尼歸還去年從該州黨支部獲得的競選資金。懷俄明州州參議員布沙德（Anthony Bouchard）早前已表明將在明年眾議院初選挑戰麗茲切尼，他表示議員應按選民意願投票，而不是單憑其意願作決定，批評麗茲切尼與另外倒戈的9人背叛選民。

選民批背叛 揚言2022初選投對家

類似情況亦發生於多名早前倒戈的共和黨眾議員，以及盛傳將倒戈的共和黨參議員身上，其中密歇根州新丁眾議員邁耶爾（Peter Meijer）同樣投票贊成彈劾特朗普，他近日在視像會議與支持者見面時，有支持者表明失望，批評他投票前未有諮詢選民意願。選民厄德利（Nancy Eardley）更指，邁耶爾上任不足兩周便背叛選區，揚言必會在2022年初選投票反對他。

內布拉斯加州聯邦參議員薩斯（Ben Sasse）早前已表態傾向支持彈劾，該州3個縣的共和黨支部近日分別通過對他的譴責動議，有投贊成票的居民指，薩斯口裏說要捍衞法憲，卻無視憲法不斷遭人踐踏。薩斯回應稱，他仍然相信政治不應建基於個人崇拜。

麗茲切尼拒辭職 批特朗普煽衝擊

麗茲切尼表明不會辭職，共和黨亦不應支持特朗普，強調應堅持原則和價值觀，批評特朗普煽動衝擊國會，造成5人死亡，更沒有及時挺身而出阻止暴力，做法是把個人利益凌駕憲法及國家利益之上，認為懷俄明州共和黨錯誤以為衝擊國會事件是由極左人士策動，她會繼續向州內選民解釋。麗茲切尼稱，共和黨需對選民負責，應該專注於武漢肺炎及其他政策之上，而非為前總統辯護。

美國霍士新聞/美國有線新聞網絡

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！