近日美國及法國海軍分別派出軍艦在南中國海巡航，其中美國「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）及「尼米茲號」（USS Nimitz）兩大航空母艦戰鬥群在南海進行聯合演習，是2020年7月以來首次。法國核動力攻擊潛艇「翡翠號」（SNA Emeraude）亦穿越南海，法國國防部長帕利（Florence Parly）形容此做法是反映法國具備遠方部署能力，亦彰顯與美國、澳洲及日本的長期戰略合作關係。

美重申印太自由開放

美國海軍周二公佈，「羅斯福號」及「尼米茲號」在南海進行多項演習，以加強海軍艦隊之間合作，並改善指揮及控制能力。「羅斯福號」所屬美國海軍第九航母戰鬥群指揮官維里西莫（Doug Verissimo）稱，與「尼米茲號」戰鬥群在南海訓練是難得機會，有助向盟友展示美國對提倡印太地區自由開放的承諾。

中國上周曾警告靠近南沙群島的美軍驅逐艦「麥凱恩號」，聲稱美國侵犯中國主權，又強調全程掌握狀況。美軍則重申是按國際法航行，「麥凱恩號」上周亦曾駛經台灣海峽。美國總統拜登周一致電「尼米茲號」艦長，感謝艦隊在南海部署期間的工作。「尼米茲號」指揮官柯克（Jim Kirk）稱會繼續按照國家指示，於南海進行國防任務，強調將確保所有國家可按照國際法使用南海。

法國海軍近日亦在南海有所活動，涉及兩艘船艦，包括核動力潛艇「翡翠號」及其支援艦「塞納號」（BSAM Seine）。帕利在Twitter分享兩艦的照片，指兩艦早前穿過南海以增加對該區域的認識。她重申無論法國在何處航行，均只會以國際法作為唯一規則。

路透社/法新社/中央社/《蘋果》資料室

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