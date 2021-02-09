香港終審法院周二裁定，撤銷壹傳媒創辦人黎智英的保釋，意味黎智英要還柙。英國團體「香港監察」（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）批評是對司法獨立的又一次侵犯，炮轟律政司司長鄭若驊再次出賣香港人。

羅傑斯再斥鄭是「Secretary of Injustice（不義司長）」，指事件再次激起港人震怒。

不少網民亦在Twitter轉發黎智英遭撤銷保釋的消息，有人指已不能對香港「所謂的司法制度」抱任何期望，只希望黎智英身體健康。

有網民提及律政司將指示首宗港版國安法案件不設陪審團的傳聞，指兩案反映香港法院已變成被操縱的「袋鼠法庭」（kangaroo court）。有人形容香港發生的事反映「一國兩制」淪為口號，司法獨立如同笑話，批評法院已聽命中國共產黨，無理判黎智英還柙。

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