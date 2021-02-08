緬甸反軍政府示威至昨日已持續第三日，軍方仍未有讓步迹象，數以萬計民眾繼續上街，並呼籲公務員罷工，試圖以癱瘓政府迫使軍頭敏昂萊妥協。除了軍警用水炮驅散民眾，各地示威大致和平，但軍方已調配軍力和警告將採取法律行動，晚上更宣佈仰光及曼德勒宵禁，曼德勒其中七個鎮戒嚴。

當局發表聲明，戒嚴令下，曼德勒市該七個鎮的居民不可多於五人聚集或示威，宵禁令亦會由晚上8時至翌日凌晨4時實施。

軍頭首講話 承諾舉行選舉

軍頭敏昂萊昨晚在政變後首次全國電視講話，呼籲國民以事實而非情感先行，又指現政府跟之前的軍政府不同，承諾會舉行選舉，然後將權力交予勝選的政黨。他指期間政府的外交政策不變，鼓勵外國到緬甸投資。他重申去年選舉違規未獲理會，指沒組織可以凌駕法律。整段講話沒提及昂山素姬。

示威踏進周末後的工作天，主角變成了罷工行動，多個城市公務員響應反對派旗手敏哥奈的號召上街。在最大城市仰光，有政府醫院護士表示醫護界正領導這場罷工運動，呼籲其他政府部門都積極參與，稱「我們給公眾的訊息是要完全廢除這軍政府」。社交媒體也流傳着相關照片，如第二大城市曼德勒有鐵路工人和消防員遊行，其他地方還有醫生、教師和律師參與。

上班日未有減弱示威聲勢，仰光和內比都等大城市的民眾將街道擠得水洩不通，穿着番紅色袍的僧侶依舊積極參與，還有國務資政昂山素姬的支持者揮舞着全國盟主聯盟的旗幟，高叫「挽救民主、向獨裁說不」等口號，要求釋放一眾被扣押的政治人物。東南部城市土瓦和北部克欽邦都有民眾上街抗議，這些地方向來不滿全民盟政府漠視少數民族，但都挺身反對軍方統治。雖然示威活動大部份都和平進行，但首都內比都的軍警仍發射水炮驅散民眾，有中炮者狀甚痛苦，軍警傍晚時分再警告他們盡快離開，否則以武力驅散。

眼見群情洶湧，大批軍車前晚已駛入仰光戒備，軍方昨日又在國營「緬甸廣播電視台」稱不會容許任何做錯事的人，揚言會對傷害國家穩定、公眾安全和法治者採取法律行動，令人擔心軍隊會出手鎮壓，使這場示威如1988年的「8888民主運動」和2007年反軍政府示威般以流血收場。

美聯社/路透社