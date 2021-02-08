海地政府前日公佈粉碎了政變圖謀，至少拘捕23人，指他們涉推翻政府並企圖刺殺總統莫伊兹（Jovenel Moise），當中包括一名擬任新總統的法官和高級警官。

獨裁總統謀擴權

海地總理茹特在住所舉行記者會時透露，當局除了拘人，還撿獲槍枝彈藥、現金及相關文件；文件中包括被捕的最高法院法官演講詞，他計劃成為過渡政府的臨時總統。

茹特說：「這些人曾聯絡國家宮（總統府）保安人員，計劃由國家宮高級警官逮捕總統，並協助新總統就任。」

莫伊兹在首都太子港機場說，涉案者有心謀取他性命。海地司法部長文森特亦形容這場陰謀是「政變不遂」。

莫伊兹2017年就任海地總统，但翌年就有聲音要求他辭職，反對派指他獨裁專制，國家經濟一片混亂。莫伊兹曾承諾會按憲法做到明年2月7日任期屆滿，之後交權給今年9月大選勝出的人；又計劃在4月舉行修憲公投。

不過，海地反對派不認同總統對憲法的解讀，認為其任期前日已結束；他們亦擔憂公投過程有詐，反擴大莫伊茲權力，故上星期宣佈要換人，由公民和反對派領袖選出現任最高法院法官任新總統。公佈政變圖謀的同日上午，太子港有零星示威，一批示威者與警方衝突，警方施放催淚彈驅散群眾；其他城鎮亦有抗議活動。

中央社／新華社