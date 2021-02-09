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馬雲當災｜螞蟻「不平等」投資條款曝光 千億外國資金被綁死無法離場

24分鐘前
外國投資者2018年投資螞蟻的條款曝光。

（北美通訊）阿里巴巴旗下的螞蟻集團（Ant Group、下稱螞蟻），在香港上市前一刻遭中國政府剎停，轟動全球金融業。《華爾街日報》取得外國投資者在2018年與螞蟻達成的投資協議條款顯示，螞蟻沒有提供上市時間表，外國投資者不享有董事局席位和投票權，一旦上市不成功，亦沒有回報保證。分析指，外國投資者多達140億元（美元、下同，約1,085億港元）資金被螞蟻綁死，目前離場無路，只能耐心等待。

報道指，螞蟻與全球投資者在2018年6月達成協議，籌得140億元資金，成為當時全球市值最高的初創企業。其中新加坡政府投資公司（GIC）投資了7.8億元、馬來西亞國庫控股（Khazanah Nasional）投資了6.5億元、加拿大退休金計劃投資局（CPP Investment Board）投資6億元。美國銀湖資本（Silver Lake）、華平投資（Warburg Pincus LLC）、凱雷集團（Carlyle Group Inc.）、普信集團（T. Rowe Price Group Inc.）的投資金額也分別達五億元或以上。

該報引述知情人士指，螞蟻集資金額當中，超過100億元由其離岸空殼公司所籌得。螞蟻為了確保在中國獲得經營許可，必須在中國註冊， 但這做法會限制公司直接向外國投資者集資的能力，因此透過成立離岸空殼公司的安排，進行集資。

消息指，當時螞蟻與海外投資者簽訂的投資協議，沒有提供上市時間表，不會提供董事局席位和投票權；一旦上市計劃不成功，亦沒有提供回報保證，並限制投資者撤資，對海外投資者非常不利。

《華爾街日報》分析指，一般初創企業集資時，會給予投資者「退股權」（exit rights），承諾在某個年期內上市，否則須贖回其股份並支付承諾的回報。另外，該投資協議也沒有反稀釋條款（anti-dilution provisions），意味螞蟻日後巿值一旦下跌，投資者將要蒙受損失。

螞蟻去年宣佈在香港和上海兩地上市，集資超過340億元，當時公司估值超過3,000億元。不過，上市大計在11月初突然「被取消」。《華爾街日報》指，馬雲去年10月24日在上海外灘金融峰會演講時，批評中國收緊金融業規管政策，影響創新科技發展；該言論激怒中國領導人習近平，由他親自剎停螞蟻上市計劃。

報道指，海外投資者原計劃在螞蟻上市後，把股份轉換成香港股票，賬面賺取超過80%利潤；上巿計劃觸礁後，螞蟻的投資協議中只承諾，在公司上市後，以15%複式年利率贖回沒有落實股份轉換的部份，但沒有承諾具體上市期限，因此多達140億元的海外資金已被綁死，無辦法抽身而退。

金杜律師事務所（King & Wood Mallesons）合夥人李大誠（Rocky Lee）表示，螞蟻是全球最炙手可熱的新創公司，國際投資者甘願簽署有關投資協議，「他們無權要求離場；他們在董事局沒有席位；他們作為小股東，不太能影響公司，他們真的什麼也不能做……只能耐心等待。」

美國彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）研究員馬永哲（Martin Chorzempa）表示，過去，外界相信馬雲與中國政府關係友好，可免受監管困擾。但目前螞蟻前景不明，能否再次上市也是未知之數。

報導指，螞蟻被指利用監管漏洞來賺錢和迅速拓展，面對中國監管機構的沉重壓力和批評，公司正準備大幅修訂其業務範圍，以符合中國政府監管機構要求，再重啟上市，但未來的盈利和增長能力可能受到束縛。

美國投資分析公司晨星（Morningstar）高級資產分析員Iris Tan表示，螞蟻一旦由金融科技公司，轉型為銀行控股公司（financial-holding company），其估值將下跌至1,620億元。公司亦須再集資1,000億元人民幣進行轉型，以符合新監管要求。

報導分析，螞蟻上市「臨門失腳」後，外國投資者未來在投資中國公司前，會三思而行；但亦有投資者相信，投資中國公司的回報可觀，不會影響投資決定。在2018年投資螞蟻超過2.62億元的蘇格蘭基金公司Baillie Gifford發言人表示，他們是有耐性的投資者，不會催促私人公司上市。

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