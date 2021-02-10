美國參議院對前總統特朗普的彈劾審訊周二揭幕，由眾議院彈劾管理人擔任的控方和代表特朗普的辯方並未正面交鋒，而是由參議員辯論彈劾是否合符美國憲法，結果表決通過合憲，可繼續審訊。最新民調顯示，美國人對特朗普定罪的看法兩極分歧，支持定罪的比例屬僅僅過半的52%，反對比例則為45%。

蓋洛普（Gallup）民調公佈，支持把特朗普定罪的比例為52%，反對則為45%。情況與美國廣播公司（ABC）和IPSOS合辦的調查相約，該調查的支持和反對比例為56%對43%。

而周二啟動的參議院彈劾審訊中，雖然控辯雙方未具體交手，但控方已率先出招。美國有線新聞網絡（CNN）特約編輯西利札（Chris Cillizza）分析了首日審訊，歸納出5大重點：

一、國會動亂片段

在參議員辯論之前，民主黨彈劾管理人率先播放了一段長13分鐘的片段，喚起參議員有關1月6日衝擊國會事件的記憶。西利札稱，倘若當日示威者接觸到時任副總統彭斯或其他參議員，後果可能較目前嚴重得多，又形容這是「無可辯駁」的證據，證明特朗普散播仇恨。

二、着眼2024年大選

除了合憲與否，參議員同日也對審訊程序作出表決，並有11名共和黨議員反對。西利札特別點名當中3人，克魯茲（Ted Cruz）、霍利（Josh Hawley）和魯比奧（Marco Rubio），宣稱他們都有意參與2024年大選，並希望藉阻撓彈劾審訊，從而討好特朗普，成為後者2024年大選的拍檔。

三、彈劾管理人尼格斯

尼格斯（Joe Neguse）是來自科羅拉多州的民主黨聯邦眾議員，2018年躋身國會前是擔任私人執業律師，如今年僅36歲便獲委以重任，成為彈劾管理人。西利札形容，尼格斯在力證彈劾審訊合憲的表現理想，這對趨於青黃不接的民主黨是好事。

四、辯方律師卡斯特

西利札十分不看好代表特朗普的辯方律師卡斯特（Bruce Castor），形容他在周二的發言乏善可陳，倘若特朗普打算在審訊途中炒人，卡斯特必然遭殃。但西利扎稱，因為沒有頂尖律師願意冒上名聲受損的風險來代表特朗普，令後者只得用上卡斯特這種水平的律師。

五、剝奪參選公職權利

彈劾管理人尼格斯提出了一個論點，就是憲法沒有條文規定，參議院不能表決禁止特朗普再次參選公職，不論特朗普有否被定罪。西利札承認，按目前形勢，參議院幾乎沒有一絲機會將就剝奪特朗普參選權進行投票表決。

美國有線新聞網絡／美國霍士新聞

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