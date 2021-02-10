北京去年強推《港版國安法》，加拿大決定為港人移民開方便之門，並於近日公佈「青年人才」工作簽證細節及開放申請，或掀起第二次港人移加潮。但相比1980至1990年代那一次，今次移民潮料有明顯不同，「太空人」狀況勢顯著減少甚至不復再，有年輕一輩更指不會重蹈上代的覆轍。

英國在1997年把香港主權移交中國，當時不少港人害怕中共管治而大舉移民加拿大，定居多倫多和溫哥華等大城市。根據加拿大智庫「Canadian International Council」數據，在1984年宣佈香港即將主權移交後至1997年間，香港約有50萬人移民海外，其中約33.6萬人移民加拿大。

當年的港人移民家庭不少都是「太空人」，即父母其中一方留港賺錢，其餘家人移居加拿大。由於在主權移交初期，香港自由未見明顯受破壞，加上經濟蓬勃，吸引部份港人在取得加籍後回流香港發展。

受訪的羅姓前空姐（Maria Law）在12歲那年跟隨家人移民加拿大，當時每日在溫哥華跟留港工作的父親通電話。羅於2004年回港發展，但她去年決定帶女兒返回溫哥華，在大學工作的丈夫亦準備離開香港。

現年39歲的羅小姐直言：「留在香港不會再是選擇，我寧願女兒有個自由未來，而不是為賺錢而噤聲。」她又稱如今終於明白小時候為何必須搬到加拿大。

加拿大勢成港人新一輪移民熱門選擇

雖然英國今次開放港人申請新的BNO簽證，可以更容易取得永居權和英國國籍，潛在受惠者約30萬人，且尚未計算同行的家屬，但相信加拿大會成為港人新一輪移民潮的熱門選擇，因為加拿大如今也向香港年青人提供新的移民途徑。

任職法律界的曾女（Tsang）表示：「我不會再次犯下父母的相同錯誤。」曾小姐的父母當年也有移民，並且夫妻分隔兩地，終離婚收場。而她不打算做「太空人」，其丈夫和女兒本月會先到溫哥華，她把香港物業賣出後亦會動身。

化名Jason的港人也計劃跟妻兒返回加拿大，他憶述父親在毛澤東年代從中國走到香港，並在1993年把他送到加拿大讀書並取得加籍。到2001年父親公司財困，Jason便輟學回港工作，目前銷售傢具。

Jason表示近年來察覺到光顧他的豪宅業主越來越多是來自中國，而被視為商業中心的國際金融中心（IFC）和環球貿易廣場（ICC）也變成由普通話主導，令他大為慨嘆。他與朋友聊天時，「移民到哪裡」亦已成唯一話題。

路透社

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