一份呈交聯合國安理會北韓制裁委員會的年度報告指，北韓去年利用從網絡入侵盜取的約24.7億港元，維持發展核武和彈道導彈計劃，違反國際制裁。北韓駐聯合國代表未有回應。

與伊朗恢復導彈合作

獨立制裁監察員撰寫報告指，平壤「生產可裂變物質、維持核設施和升級彈道導彈基建」的同時，繼續在海外為其軍火庫搜尋物料和科技。報告指去年北韓在閱兵儀式中展示了新的短程、中程、潛射和洲際彈道導彈系統，而聯合國一個成員國曾作出評估，以其導彈的大小判斷「很可能是核裝置」，可裝嶔於長程、中程和短程彈道導彈。雖然北韓去年未有試射核彈或彈道導彈，但「宣佈正準備測試和製造新的彈道導彈彈頭，並發展戰術性核武。」

監察員引述一個國家指，北韓和伊朗已恢復在長程導彈發展計劃上的合作，包括運送重要組件，對上一次運輸是去年。報告亦指北韓去年繼續偷運石油，份量多次超出限額。監察員評估與北韓有關的黑客去年「繼續針對金融機構，進行虛擬貨幣交易賺取收入」以支持發展核武和導彈。

伊朗駐聯合國大使去年12月去信聯合國指，初步檢視對方給予的資訊後，發現調查中或曾使用「錯誤資訊和揑造的數據」，否認與北韓合作。美國國務院發言人前日指，政府已新制訂一套對北韓的策略，包括與盟友全面檢視「持續施壓的選項，以及未來外交的任何潛在可能」。路透社/美聯社