美國凱托研究所（Cato Institute）高級研究員班多（Doug Bandow）在《外交政策》（Foreign Policy）撰文，談論港版國安法實施後香港自由如何「慘死」以及還有何出路。

在題為「香港救不了 香港人仍有得救」（Hong Kong Can’t Be Saved. Hong Kongers Can.）的文章中，曾擔任美國列根總統特別助理的班多指出，去年港版國安法實施，香港失去自治，淪為中國城市，美國也無力扭轉局面。他說，香港人不想被極權國家管，但他們亦不應寄望美國，因為北京正正利用「防範外國干預香港事務」作為壓制港人的藉口。

班多說，流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰上月在《華盛頓郵報》撰文，指出「表達關注及譴責的聲明是不足夠的，與獨裁國家簽貿易或投資協議就更糟」，呼籲歐盟取消去年底與中國達成的投資協定，拜登政府則應繼續鞏固跨大西洋合作，抗衡中國專制擴張。班多又援引美國作家Patricia Pan Connor在《華盛頓觀察家報》提出的類似觀點。她希望美國說服歐洲不要批准與中國投資協定，認為「一致行動可阻中國侵犯人權，保護民主族群的珍貴的公民自由」。不過，班多認為，針對性的制裁措施只是「道德虛榮」，認為凍結香港特首林鄭月娥的銀行戶口，不會嚇退北京，亦不會令中國拒簽投資協議或貿易協議。他說，美國雖然可以選擇更徹底切斷與香港關係，但這樣做也只會傷及香港人多於中國政府。華盛頓雖亦可更廣泛地攻擊中國經濟，令中國付出一定代價，但仍不足以令中國投降。班多也認為，在雙邊關係上向中國施壓，也可能收反效果，令中國收緊控制。他說，要中國改善人權，大家只能寄望中國內部發生改變，而非靠外力推動，孤立中國只會令中國變得更專制更危險。

班多說，美國及其他國家應尋求在不激起中國人的民族主義情緒下，促進他們的資訊流動。他說，香港民主派亦需援手，縱然任何援助也會被北京描繪為美國幕後黑手，但援助港人不但港人會銘記於心，在中國內地被噤聲、視香港為相對自由堡壘的人也會記住。班多說，外國亦可協助繫獄者及其家屬、多報道被中國政權針對者的苦況、幫被控告者找法律代表，而西方國家企業應歡迎香港應徵者、西方國家的大學應邀請香港學生到海外升學、西方國家應接受尋求自由的移民。他認為，北京的損失正是西方的收穫，從英國開放港人申請BNO特別簽證後，隨即引來中港兩地反制，可見人才流失雖未必可動搖北京立場，卻可令它付出代價之同時，其他國家得益。

班多說，舊香港無疑已死，所有反對中共政權的政治組織都會被打壓，而香港政治自由亦不會多於北京及其他中國城市，唯有指望在遙遠的將來，中國可能再次從陰魂不散的毛式壓制中解放出來。他說：「雖然香港本身已無得救，但香港人仍然有得救。」

《外交政策》

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