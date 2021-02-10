武漢肺炎肆虐全球近一年，但近期先後出現英國及南非變種，引來外界擔心疫苗的功效，就像阿斯利康疫苗對南非變種病毒的效力僅得10%。美國藥廠強生公司（Johnson＆Johnson）行政總裁戈爾斯基（Alex Gorsky）認為民眾在未來數年或要就像流感疫苗般，每年都要接種武肺疫苗。

戈爾斯基周二接受美國CNBC訪問時，直言疫苗很可能要持續接種：「不幸的是，（病毒）傳播的同時它也可能發生突變。每次突變時就像撥動輪盤，可以說是當我們看到另一個變種、另一次突變時，都會對抗體的能力帶來影響，或對藥物和疫苗產生不同的反應。」

多國政府衛生官員和傳染病專家均表示，武漢肺炎極有可能變成「風土病」，意味將一直在社區存在，即使感染水平可能低於目前。而衛生部門需要持續注視武肺病毒的新變種，以便生產能針對變種的疫苗。

正全速生產 繼續研究兩劑式疫苗

目前強生正向美國當局申請緊急使用其疫苗，未來數周會向歐盟申請。研究報告指，強生疫苗對預防中度至重度感染的整體功效為66%，相比需要注射兩劑的輝瑞和Moderna，強生疫苗是採用單劑形式。

戈爾斯基強調，強生正「全速」生產疫苗，有望6月底前完成向美國供應1億劑疫苗的目標。戈爾斯基又稱，強生將繼續研究另一種兩劑式的武肺疫苗，並預期在下半年獲得臨床測試的數據。

路透社／美國財經頻道CNBC

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