美國明尼蘇達州一間診所周二上午發生槍擊案，警方說5人中槍受傷送院，一名67歲男子被捕。

事發於距離明尼阿波利斯西北面64公里的水牛城（Buffalo）的阿林娜診所（Allina Health Clinic）。當地電視台片段顯示，診所多個玻璃窗碎裂，附近一間酒店亦有窗破碎。

州長沃爾茲（Tim Walz）說襲擊涉及土製炸彈。聯邦調查局派拆彈專家到場。酒精、煙草、火器及爆炸品局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）、形事偵察局亦派人調查。

明州公共衞生部表示未知診所是否提供武漢肺炎疫苗接種服務。

警察局長布德克（Pat Budke）告訴KSTP電視台，警方在上午將近11時接報趕往診所。一名女子中了三槍，被空運至醫院治療。他表示，初步認為事件不涉本土恐怖主義。

賴特縣警長德林格（Sean Deringer）指警方早已「熟知」槍手烏爾里奇（Gregory Paul Ulrich）。沃爾茲則表示，目前談論行兇動機言之過早。

美聯社／法新社

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