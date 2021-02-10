南非衞生部長姆希澤（Zweli Mkhize）周三宣佈，衞生部將與醫學研究理事會以「實施研究」（implementation study）的方式，為醫護人員接種美國強生研究的武肺疫苗。姆希澤周日宣佈暫停為公眾接種英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，因為有數據指出，疫苗未能預防南非變種「501Y.V2」毒株輕度或中度病毒。

姆希澤表示鑑於有關疫苗效率的研究結果，衞生部門決定使用強生公司疫苗代替阿斯利康疫苗，「強生疫苗已證明有效……醫學研究理事會與國家衞生部將合作以實施研究的形式提供疫苗」。他稱南非亦訂購了美國輝瑞藥廠的疫苗，並正與另一美國藥廠Moderna進行磋商。

現時肆虐南非的「501Y.V2」變種毒株，佔全國病例90%，而強生疫苗在全球測試的南非部份中證實，疫苗89%可預防嚴重感染，57%預防中至嚴重感染。而南非金山大學（University of the Witwatersrand）一項研究則顯示，阿斯利康疫苗對南非變種病毒的保護效力僅得10%，難以預防輕微或中度感染，有效率遠低於60%的標準，但仍能預防出現嚴重病徵。

南韓批准使用阿斯利康

另外，南韓食品藥品安全處周三召開最終審查委員會會議，批准使用英國阿斯利康疫苗，為18歲以上人士接種，成為第一款在南韓批准使用的疫苗。

食品藥品安全處根據正在美國進行的第三期臨床測試結果數據，決定批准疫苗在國內使用。疫苗由阿斯利康委托南韓SK生物科學（SK bioscience）安東工廠生產，南韓當局打算首先為長者及醫護人員接種，但多個歐洲國家已警告，應該只為18至64歲人士接種阿斯利康疫苗。

食品藥品安全處指，根據數據顯示，雖然不良反應在預測範圍內，高齡測試者亦沒有出現嚴重不良反應，但因為臨床測試對象高齡人士僅佔7.4%，故在疫苗接種注意事項中提出「要謹慎決定是否對65歲以上人士接種」。

路透社/韓聯社

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