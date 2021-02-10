英國《泰晤士報》報道，劍橋大學校內一個工程研究獎學金原來由中國軟件巨擘騰訊出錢資助，而另一間英國著名學府牛津大學周一亦公佈，獲得騰訊資助70萬英鎊（700萬港元），將其擁有120年歷史的「威克漢姆（Wykeham）物理學教授」一職，改名為「騰訊-威克漢姆（Tencent-Wykeham）教授」，有學者呼籲當局應審查中國對英國大學的影響力。

報道指，2019年劍橋宣佈騰訊贊助道林博士後研究獎學金（Dowling postdoctoral research fellowship），為期5年，資助研究製造採用量子技術的電腦。劍橋大學表示校方有一個強健系統審查資助，強調「學術自由是一項基本原則，沒有捐贈者可影響研究」。

不只是工程研究項目，劍橋大學的耶穌學院（Jesus College）亦與騰訊有關連，曾三度主辦「一丹獎歐洲會議」（Yidan Prize Conference: Europe），得獎者將獲得390萬美元（3042萬港元），獎金由騰訊創始人之一陳一丹贊助。

另外，牛津大學周一公佈獲騰訊資助70萬英鎊（700萬港元）後，將其擁有120年歷史的「威克漢姆（Wykeham）物理學教授」一職，改名為「騰訊-威克漢姆（Tencent-Wykeham）教授」，為期5年，被物理學界形容改名之舉「無恥、無聊」。牛津強調這筆資助是由校內獨立委員會通過，「我們的捐贈者在研究及教學項目方面沒有發言權」。

肯特大學政治與國際關係學教授·古德溫（Matthew Goodwin）呼籲當局審查中國對英國大學的影響，「大部份民眾都會質疑，我們為甚麼要讓大學接受內部職位的資助」，形容改名一事會「給予（騰訊）可靠的信譽……這關乎軟實力及影響力」。

BBC與騰訊建立合作夥伴關係

《泰晤士報》又報道，除了兩間大學學府外，英國廣播公司2018年亦與騰訊簽署數百萬英鎊、名為「BBC Earth Tribe」的合作夥伴關係，為騰訊提供了650個小時的BBC節目。BBC拒絕透露項目涉及金額，發言人只表示BBC與騰訊已合作多年，為中國觀眾提供高質素的英國電視節目。

騰訊成立於1998年，一直被指與中國共產黨有關連。美國中央情報局曾指，騰訊由中國國家安全部斥資成立，上月美國國防部發表的一份報告稱，騰訊與中國國安機構合作開發人工智能。

而騰訊最近又為中國國家主席習近平製作了一款名為《為習近平鼓掌！》（Clap for Xi Jinping: An Awesome Speech）的手機遊戲，用戶通過在遊戲中快速反覆點擊手機螢幕，便可為習近平在十九屆黨代表大會上發言鼓掌。

英國《泰晤士報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！