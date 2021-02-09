根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.06億，全球死亡人數超過233萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,717萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過46.７萬。印度確診人數超過1,084萬，死亡人數超過15.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破960萬，死亡人數超過23.3萬。英國、俄羅斯、法國、西班牙確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等10國確診宗數均超越100萬大關。

●英國衞生大臣夏國賢周二向國會表示，下周一起海外入境者若違反新防疫措施，面臨高達1萬鎊（10.7萬港元）罰款和10年監禁。他指出，隱瞞來自33個發現變種病毒國家（紅色名單國家）的入境者，最高可判監10年。未有接受強制檢測者罰1千鎊（1.07萬港元），未有接受第二次強制檢測者罰2千鎊（2.14萬港元），未有入住隔離酒店的罰5千至1萬鎊（5.36萬至10.7萬港元）。

夏國賢不認為罰則嚴苛，因為「我們正面對強大的公共衞生威脅」。

●加拿大總理杜魯多周二宣佈，下周起非必要陸路入境旅客須出示核酸檢測陰性結果證明，否則面臨高達3千加元（1.8萬港元）罰款，衞生官員會對他們採取全面的後續行動。加拿大之前已要求入境飛機乘客出示72小時內進行的核酸檢測陰性結果證明。

●法國周二新增死亡病例724宗，累計突破8萬宗，成為繼美國、巴西、印度、墨西哥、英國、意大利之後，全球第七個累計死亡病例超過8萬宗的國家。

根據法國檢測機構周二發佈的數據，巴黎大區的變種病毒株感染者在新增確診感染者中的比率進一步上升，目前上升至37.7%。在巴黎郊外伊夫林省（Yvelines），這一比率已經升至52%。

另外，法國議會周二投票正式批准延長法國公共衞生緊急狀態至6月1日。在衞生緊急狀態中，政府將被賦予更大權力，以便採取更嚴格的管制措施，如正在實施的每晚6時起宵禁等。

●西班牙過去一日新增約1.6萬宗確診，累計確診周二突破300萬宗；過去一日新增766人病亡，累計約6.3萬人染疫離世死。不過，根據去年12月中進行的血清陽性率研究，西班牙曾感染武肺病毒人數可能達470萬人，佔人口10%。

法新社

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