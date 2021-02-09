阿聯酋「希望號」火星無人探測器周二進入火星軌道，成為首枚抵達火星的阿拉伯國家太空探測器。

「希望號」在阿聯酋時間周二晚上8時13分（香港時間周三零時13分）抵埗。任務的項目經理謝拉夫（Omran Sharaf）向阿聯酋人民、阿拉伯和穆斯林國家宣佈喜訊。

根據計劃，「希望號」飛抵火星軌道後不會降落，而是會繞火星飛行一火星年、即687日，展開探索火星大氣完整面貌的任務。相關的資料數據，將於9月開始傳回地球。

「希望號」去年7月在日本鹿兒島升空，展開七個月的「奔火」之旅，目標在今年阿聯酋成立50周年之際抵達火星軌道。阿聯酋期望任務能重啟伊斯蘭文明的黃金時代。阿聯酋太空中心主任謝巴尼（Yousuf Hamad Al Shaibani）在「希望號」升空後曾說：「這是阿聯酋以至中東地區的重要里程碑。這項計劃激勵了數以百萬計年輕人，即使夢想看來遙不可及，亦要敢於追夢。」

法新社／《蘋果》資料室

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