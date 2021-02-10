英國實施嚴厲邊境管制措施防範疫情，包括旅客要入住酒店強制隔離，隱瞞曾到訪高風險地區的人士更可面臨10年監禁。航空業界憂慮新措施扼殺旅遊，冀政府盡快制訂重啟旅遊時間表。

英國衞生大臣夏國賢周二向國會表示，下周一起海外入境者若違反新防疫措施，面臨高達1萬鎊（10.7萬港元）罰款和10年監禁。他指隱瞞來自33個發現變種病毒國家（紅色名單國家）的入境者，最高可判監10年；未有接受強制檢測者罰1,000鎊（1.07萬港元），未有接受第二次強制檢測者罰2,000鎊（2.14萬港元），未有入住隔離酒店的罰5,000至1萬鎊（5.36萬至10.7萬港元）。

入境者要接受3次檢測

當局會對所有入境者進行3次檢測，包括那些不是來自紅色名單國家的人士，並收取檢測費。外界憂慮單是檢測費，包括在英國驗兩次也要210鎊（2250港元），令海外旅行「貴得離譜」，而11天酒店隔離費用單人也要1750鎊（1.9萬港元），包房間、三餐及檢測，夫婦收費2400鎊（2.6萬港元），小童另外收費。所有入境者要提供72小時前的陰性證明，在入境後第二天及第八天接受檢測，如果未能通過檢測，會自動延長14天隔離。

夏國賢不認為罰則嚴苛，因為「我們正面對巨大的公共衞生威脅」，指英國也希望盡快過渡至全球安全旅遊，如果無法實現的話，英國國民在秋季需要再打一劑疫苗。政府目前正加緊租用隔離用的酒店房，預料需要2.8萬間酒店房，夏國賢指目前有16間酒店提供4,600間房間。

機場及航空公司對英國的新規定感憂慮，機場運營商協會及英國航空企業的行政總統發表聯合聲明，指最新措施令可行的航空旅行添加障礙，令已經停頓了一年的行業前景在新一年無法好轉，「機場及航空公司在近乎零收入及龐大成本下掙扎求存，迫切需要航空方面的財務支援，以確保我們能夠渡過這一年」。旅遊業人士也指，政府要求旅客等入境人士接受3次檢測，一定有損行業，促請政府制訂時間表重啟旅遊。

除了英國加強罰則外，加拿大總理杜魯多周二宣佈，下周起非必要陸路入境旅客須出示核酸檢測陰性結果證明，否則面臨高達3,000加元（1.8萬港元）罰款。加拿大之前已要求乘飛機入境乘客出示72小時內進行的核酸檢測陰性結果證明。

英國《泰晤士報》

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