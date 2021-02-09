美國前總統特朗普第二次彈劾案在參議院開審，他被指鼓勵支持者在上月6日上街抗議，結果示威者佔領國會釀成5死。他連月指摘拜登「盜竊選舉」，獲得不少支持者相信選舉不公的說法，亦因此被民主黨和主流傳媒認定是他煽動群眾衝擊國會、引發暴力事件。本文會以時序形式，回顧大選投票日之後的事態發展經過。

2020年11月3日大選敗陣

總統大選投票日在去年11月3日舉行，當時全國的武漢肺炎疫情仍嚴重，但出來投票的民眾仍然創新高。特朗普在此前數月一直對外指會有機會出現選舉舞弊，反對開放郵寄選票，但始終未能成功阻止各州徹底放寬郵寄選票的限制。

當各地開始點票，主流傳媒追蹤報道並推算結果。霍士新聞當日晚上宣佈，拜登篤定在傳統共和黨票倉亞利桑那州（Arizona）勝出，搶先一眾自由派傳媒，據報令特朗普大為震怒。另在多個關鍵州分，點票工作罕有地在晚上一度停頓，之後繼續點票時，拜登得票突然急速增加。

數天後，以朱利亞尼（Rudy Giuliani）為首的特朗普律師團隊開始在各州提出訴訟，挑戰點票結果。

2020年11月7日拜登宣佈勝選

拜登在篤定贏得向來屬於紅州的喬治亞州（Georgia）後，在11月7日宣佈勝出總統大選。他在勝利宣言中呼籲團結美國，被主流傳媒形容是向特朗普支持者伸出橄欖枝。但特朗普拒絕承認落敗，並堅持「選舉被盜」的說法，獲眾多支持者認同。

2020年12月7日喬治亞州重點選票確認拜登

特朗普團隊曾要求喬治亞州重點選票，並強調必須核對選民簽名，但喬治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）僅重新點票，並無核對簽名，之後公佈拜登獲勝，特朗普再提出重點要求。到去年12月7日，最終結果仍然是拜登在當地勝選。

2020年12月19日「要瘋狂一點」

當天是各州確認選票人票的日子，特朗普在Twitter鼓勵支持者在1月6日去華盛頓大示威，帖文指：「去那裡，要瘋狂一點！」

2021年1月2日要求喬治亞州「找尋選票」

特朗普致電州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger），要求對方找出更多讓他擊敗拜登的選票，「我只想找到1,1780張選票」。

2021年1月6日佔領國會事件

時任副總統彭斯（Mike Pence）發聲明表示，不會答應特朗普有關拒絕承認大選結果的要求，特朗普號召支持者去白宮遊行去國會大厦抗議。示威者闖入國會，令議員和彭斯要紛紛逃避，衝突導致5人死亡，仍無阻國會確認拜登當選總統。

但特朗普當日演說和示威者衝擊的時間點存在爭議，有說法指特朗普未開始演說「鼓動」群眾，已經有示威者衝擊。而事後也揭發有極左份子混入示威人群當中。

2021年1月8日遭Twitter封賬

Twitter 決定將特朗普的賬號永久封鎖，之後再有其他社交媒體跟隨，引發各界對科網巨企掌握大眾言論自由的關注。

2021年1月13日眾議院通過彈劾

眾議院表決特朗普的彈劾案，當天有10名共和黨議員倒戈投下贊成票。國會眾議院以232票對197票通過指控他「煽動叛亂」的彈劾議案，令他成為史上首位受兩次彈劾的總統。

2021年1月20日 卸任

拜登在國會大厦舉行就職典禮，特朗普打破慣例，拒絕出席觀禮。他與妻子梅拉尼婭最後一次乘坐空軍一號提早離開白宮，飛去佛羅里達州海湖莊園。

法新社

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