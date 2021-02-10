緬甸軍事政變引發的抗議持續，即使警方周二向示威者發射橡膠子彈並以水炮驅散，但民眾周三繼續上街抗爭。有示威者直言不能沉默，倘若讓軍方接管國家，勢必引發更多流血。

首都內比都有數以百計政府員工加入不合作運動行列，與醫護人員、教師、鐵路工人一同示威。緬甸青年領袖澤諾（Esther Ze Naw）明言：「我們不能沉默。如果在和平示威出現流血，那麼我們一旦讓他們（軍方）接管國家，這種流血將會更多。」

警向天鳴槍 流彈擊中示威者

一名醫生表示即使警方鎮壓周二示威時主要向天鳴槍，但仍導致一名女示威者頭部中槍，即使她中槍時有戴上電單車頭盔，但預料難以救活。另有3人則相信遭橡膠子彈所傷而要接受治療。

在第二大城市曼德勒等地，警方也動用水炮車驅散示威者，緬甸官媒反指示威者投擲石頭和磚頭導致警員受傷。同日晚上，警方突擊搜查全國民主聯盟位於仰光的總部。

美國國務院表示正重新審視對緬甸的援助，指政變者要面臨「嚴重後果」。國務院發言人普萊斯（Ned Price）再次呼籲緬軍放下權力，恢復民選政府、釋放被捕人士、解除通訊限制，同時避免使用暴力。聯合國亦呼籲緬甸軍方尊重人民和平示威的權利，強調對示威者使用不合比例的武力是不能接受。

昂山素姬領導的全國民主聯盟在去年11月大選大勝，軍方一度投訴選舉舞弊，但遭選舉委員會駁回，引發當前的軍事政變。

隨着示威擴大，民眾的訴求也在生變，除了釋放昂山素姬等被捕人士、恢復民選政府外，還尋求廢除由軍方2008年主導起草的憲法，奪回憲法賦予軍方在國會的關鍵否決權。

路透社

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