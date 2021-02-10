（北美通訊）美國總統拜登上任後，不斷忙於推翻前朝，由特朗普提出的政策。有美國傳媒就報道，拜登上任不足一個星期的1月26日，就悄悄地撤銷了特朗普對孔子學院資助美國教育機構的禁令，即各級教育機構毋須再公開與孔子學院的合作關係。

新聞網站「校園改革」（Campus Reform）引述美國訊息與監管事務辦公室（OIRA）的記錄報道，拜登上任不足一個星期的1月26日，就取消了特朗普針對孔子學院的禁令，而美國移民和海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement）的發言人亦證實政策已被撤銷。

美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的美國海權研究中心主任克羅普西（Seth Cropsey）

認為，拜登的舉動可能是重新調整對華關係的其中一步。但他警告拜登政府不要試圖「安撫中國」，「讓中國覺得美國對其軍事擴張、脅逼鄰國、軍事化南海，以及竊取美國的知識產權，不再警覺或不再感興趣。」

克羅普西又指出，拜登容許一個外國機構，還要是略戰競爭對手的國家機構，入侵美國校園，並不是正常做法，而且欠缺理據。

報道指出，根據聯邦調查局（FBI）和美國司法部（DOJ）的調查，資金充裕的孔子學院雖打着「弘揚語言和文化」的旗號，但實際上與中共關係極為密切，涉及擔任中共大外宣以及盜竊知識產權等。校園改革早前報道，自2015年以來，美國的大專院校收取的中共資金超過2,400萬美元，大部份是以校內的孔子學院分會名義接受。

前國務卿蓬佩奧於去年8月宣佈，將孔子學院列為「外國使團」（foreign missions）。10月時更下令所有學校，由大專院校至12年級（K-12）的各級學校，都要在年底前關閉孔子學院。

而特朗普就在離職前的12月31日簽署由參議員克魯茲（Ted Cruz）提出，在《國防授權法》中新增一條孔子學院資助禁令，規定所有教育機構必須披露與孔子學院的任何合約、合作關係或財務往來。

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