農曆新年將至，在武漢肺炎疫情下，全球多地的慶祝活動都被迫縮減規模、改為網上舉行甚至取消，部份地區的民眾在限聚令或出行限制下，只能透過視像程式來一場虛擬團年飯及虛擬拜年。

新加坡

新加坡當局建議民眾於農曆新年時，拜訪的家庭每天不多於兩個，否則應「網上拜年」。教育部長、政府武漢肺炎工作組組長之一的王乙康早前表示，預計民眾在農曆新年節日有更多聚會，政府正研究進一步的限制措施以防病毒擴散。

他指本年初的本土案例可能因為去年12月聖誕節期間民眾多了聚會和互動而引致，「我們擔心若果讓目前的情況繼續，這種持續蔓延可能最終導致出現新的感染群組，日後可能無法控制」。

63歲的張男（Eric Cheong）說：「（我們）只在農曆新年前夕吃一頓簡單的晚飯，透過Zoom與親人慶祝。分別是我們不會探訪親人和見所有人，通常我們會去5個家庭，但現在最重要是確保所有人安全。」

零售商和餐廳因應農曆新年的購物潮制訂防疫措施，中餐集團「Crystal Jade Group」發言人指餐廳將不能像以往般容納很多客人，目前集團旗下的高檔餐廳預約已爆滿，而商場的餐廳在農曆新年前也有90％預約，「我們為團年飯提供更多用餐時段，包括午餐時段以避免有太多人聚集」。

新加坡永續發展與環境部日前表示，為減低病毒傳播風險，唐人街的農曆新年亮燈將會關閉4天，避免有人潮。

馬來西亞

馬來西亞的行動管制令延長至本月18日，部份民眾選擇在網上慶祝農曆新年，此時他們的願望是能夠有穩定的網絡。24歲臨床李姓心理學家（Jane Lee）說：「因為今年不能回鄉，我們只能與家人視像對話，但這樣的話網絡要很好，我所在的地區最近的連接很差。自疫情以來我們錯過很多事情，農曆年飯只是其中一例，我們已料到會這樣。」

30歲的李姓女子（Chow Lee Li）表示，兄弟姐妹已計劃在農曆新年首天視像通話，「我們長大後農曆新年變得很重要，儘管在餘下時間過着忙碌生活，這是家庭相聚（時刻）」。在檳城的吳姓保險經紀（Irene Goh）每逢農曆年都會與丈夫及兩名兒子到雙溪大年與父母過年，但今年她打算叫外賣把食物送往父母家，「今年我們不能團年拜年，我正尋找餐廳把食物送給父母」。

澳洲

澳洲去年農曆新年時未有太多防疫措施，很多人仍可依舊慶祝，但今年相關活動不是縮減規模、就是改為網上舉行甚或取消。對曾姓華裔澳洲人（Wayne Tseng）來說，農曆新年代表着家庭價值與團結，「我另外兩名兄弟住在不同的城市，我們通常會和父母一起過，今年不會這樣」。

珀斯部份賀年活動因為封城而取消，塔斯曼尼亞雖然錄得零確診，但主辦單位仍決定取消荷伯特（Hobart）舉行的活動。塔斯曼尼亞華人社區協會鍾姓主席（Brian Chung）認為這是艱難決定，「今年因為武漢肺炎、社交距離措施及其他所有限制……我們為決定感到苦惱——最終決定今年真的不能舉辦活動」。

新加坡亞洲新聞台／馬來西亞《馬來郵報》／澳洲SBS電視台

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