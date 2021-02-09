緬甸反軍事政變示威者無懼軍方以戒嚴和集會禁令威嚇，昨日繼續上街，卻被安全部隊鳴槍警告並發射橡膠子彈及催淚彈鎮壓；據報首都內比都至少四人被橡膠彈所傷，其中一人恐不治，第二大城市曼德勒至少27人被捕。有示威者擔心血腥鎮壓將至，但揚言「頂硬上」。

全國各地示威進入第四日，最早有人聚集的是最大城市仰光，當地民選文人政府執政黨「全國民主聯盟」總部附近，有示威者舉起「拒絕獨裁」、要求軍方釋放在上周一政變中拘捕的原國務資政昂山素姬等標語。仰光三橋區的主要道路亦有教師集會，他們舉起象徵自由的三指手勢，其中一人表示「我們無法接受軍方以大選舞弊為（政變）藉口。我們不要軍事獨裁」。

拘27人 拿大聲公被槍擊

昨日上街的群眾特別勇敢，皆因軍方前一晚已宣佈曼德勒部份地區戒嚴，五人以上聚集屬違法，仰光及曼德勒宵禁，更揚言以行動「對付威脅穩定及公共秩序的活動」。內比都、曼德勒、位處仰光東北方的城市勃固、中部城市馬圭等地昨日的示威現場，都遭受水炮攻擊，有目擊者指內比都的示威者此前掟物，其後繼續留守，甚至呼喊「結束軍事獨裁！」口號。

其後，內比都和曼德勒皆有安全部隊成員鳴槍示警，據報至少兩次，有目擊者指內比都的示威者因此四散，之後更被橡膠彈襲擊，當地一間診所稱接收過四名被橡膠彈所傷的傷者，其中一名女性頭部受傷危殆恐不治。一名23歲男傷者的父親指，兒子僅嘗試以揚聲器呼籲示威者和平示威，卻被射中背部，要接受手術，父親更不獲准到醫院探望。

曼德勒警方就發射催淚彈，有目擊者指警員專門瞄準持全民盟旗者，據報當地至少27人被捕，包括「緬甸民主之聲」的記者，他指有示威者被打。衝突過後，軍方擴大戒嚴範圍至仰光、內比都，以及爆發示威的多個地區。國營電視台昨晚播出曼德勒有警車遭破壞片段，稱有警察受傷。

示威現場尚未見軍人參與鎮壓，但有示威者預計軍方將如對付1988年和2007年的民主起義般，血腥鎮壓今次示威，「但若他們真的行動，我們無法阻止」。新聞網站編輯梭敏就指「歷史不斷重演，我們認為血腥鎮壓會在數天內發生」，但表示「我們當然恐懼，但恐懼不成障礙」，他認為新一代示威者相當聰明，對他們很有期望。

國際社會對緬甸危機的反應因軍方前晚的威脅而升級，新西蘭昨日宣佈暫停與緬甸的高層政治或軍事來往，禁止該國軍方領袖入境，並確保向緬甸提供的援助金不會落入軍方口袋，成首個有實質公開行動的外國政府。

新西蘭制裁 星富商撤資

美國國務院亦發聲明表示「我們與緬甸人民站在同一陣線，支持他們和平集會的權利包括支持民選政府的和平抗議」。聯合國人權理事會將於今周五罕有召開特別會議討論緬甸局勢。聯合國緬甸人道主義協調員阿爾姆格倫批評當局以不相稱武力對付示威者，不可接受。而新加坡知名富商、遊戲用品公司雷蛇（Razer）共同創辦人林嘉林昨日亦宣佈將從一間與緬軍有關的煙草公司撤資。

路透社/法新社/美聯社