在緬甸發生軍事政變、引爆逾10年來最大規模示威浪潮之際，在2014年發動軍事政變上台的泰國總理巴育周三證實，收到緬甸國防軍總司令敏昂萊來信，解釋國內形勢及政變的需要，重申緬甸大選不自由和不公平的軍方立場，並要求他協助「鞏固緬甸民主進程」。

巴育周三在曼谷總理府見記者時證實，周一收到敏昂萊一封六頁長的個人信件，在信中形容自己是被迫以絕對權力將自己凌架國家之上。

巴育表示，信件主要目的是尋求他支持緬甸國防軍的努力以達致民主，「我已支持緬甸民主進程，但下一步怎樣做是他們的事，但我們今日要做的是盡可能維持良好關係，因為會影響到人民、經濟和跨境貿易，尤其是現在」。泰國和緬甸在歷史上曾經長期敵對，但最近幾十年，兩國軍方一直維持密切關係。

2014年擔任泰國陸軍總司令的巴育，發動軍事政變奪權上台，並在2019年大選中勝出繼續執政，泰國去年出現數十年來最大規模反政府示威要求巴育下台，指控巴育操縱大選讓軍方和王室繼續主宰泰國政局，但巴育否認並拒絕下台。

路透社

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