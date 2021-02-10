（北美通訊）儘管美國總統拜登的司法部長人選，聯邦上訴法院資深法官加蘭（Merrick Garland）的提名尚未獲確認，但司法部已經開始為新政府清除障礙。美國傳媒報道，拜登政府即將要求由特朗普任命的聯邦檢察官辭職，但兩名負責政治敏感案件調查的高級檢察官，包括負責調查拜登次子亨特（Hunter Biden）的稅務調查的檢察官就可以留下。

新總統要求由前任委任的檢察官辭職是常見做法，但多個美國傳媒就引述司法部消息指，代理司法部長威爾金森（Monty Wilkinson）周一在電話會議中，要求特拉華州聯邦檢察官魏斯（David Weiss）留任，未知是否與拜登強調保持司法獨立有關。

司法部自2018年起調查亨特的財務狀況，包括他與中國的生意往來。特朗普曾指責亨特藉拜登的政治地位，包括副總統身份謀利。

同樣可以留下的，還有由前司法部長巴爾（William Barr）任命，負責刑事調查2016年通俄案起源、聯邦調查局（FBI）處理手法的的特別檢察官德拉姆（John Durham）。

至於另一位有特別任務，負責處理1月6日衝擊國會山莊事件相關訴訟的署理華盛頓特區聯邦檢察官舍溫（Michael Sherwin），就未清楚會有怎樣安排。

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