（北美通訊）加州疫情仍然嚴峻，每日超過一萬人染疫，絕大部份活動皆被取消。不過，位於南加州橙縣的西敏市（Westminster），「大無畏」的居民堅持舉辦新年年宵。年宵負責人對《蘋果》表示，疫情下花市人流大減四成，但只要政府批准，就會保持舉辦這項華人傳統活動。

駐洛杉磯記者：張紫茵

大量越南裔聚居的西敏市小西貢（Little Saigon），位於市中心的福祿壽廣場（Asia Garden Mall）過去17年來，農曆新年前皆會舉行年宵花市。即使疫情肆虐，加州大部份節慶活動被取消，但廣場仍然向市政府「成功爭取」，舉辦為期三周的花市，成為整個南加州今年唯一一個年宵花市。

福祿壽廣場負責人趙汝海表示，在疫情下堅持舉辦花市，主要是希望保持華人傳統，橙縣疫情也不如重災區洛杉磯縣嚴重。該廣場每年在農歷新年、暑假皆舉辦一次戶外市集，「照我睇這個暑假會有（市集），如果疫情好轉，政府批准，暑假將會接著開。」

商場物業管理公司經理哈特曼（Benjamin Hartman）則表示，為保安全加上按市政府要求，市場內增加多項防疫措施，例如限制入場人數最多180人﹑場內所有人需戴口罩及保持社交距離、提供消毒洗手液，開放時間也較往年縮短了三小時。

另外，場內乾貨攤檔數目由去年55個，大減超過一半至20個，並取消最受歡迎的越南小食街檔攤，以避免人流聚集，「如果去年有來過這個花市，是走也走不動，可以說是肩貼肩；加上我們有現場表演，有人唱歌跳舞，今年取消表演項目，更像一個農夫市集（farmers market），售賣利是封﹑花及水果等；在橙縣其他城市，也會舉行這些戶外農夫市集。」

即使嚴格執行防疫措施，但居民對參加這類大型活動，仍然有安全顧慮。趙汝海指，與去年相比，市場人流大減四成，主要流失了由其他城市到當地探親和遊玩的民眾，「少了很多人，很空，平常每年都是人撞人，走也走不到」。

在場內售賣蘭花的Tsuy Ai表示，疫情下花市與往年最大分別，是人頭湧湧的情景不再，場內客人亦縮短了逗留時間，「盡快買完就走」。在同一年宵市場擺檔17年、主要售賣年花及水果的商家Berlinda則認為，雖然生意及人流不如往年，花市規模亦「縮水」，但由於提高了售價，疫情下的生意仍算不俗。

在這個以越南裔顧客為主的花市內，所售賣的揮春﹑利是封等，不少印上越南文拼音，但背景則播放廣東話賀年歌，相映成趣。雖然主辦單位、攤販皆異口同聲指人流大減，但記者仍然見到人潮熙來攘往，連找停車位都有困難。

去年在華人聚居的蒙特利公園市（Monterey Park）花市擺檔售賣乾貨海味的Mandy，由於華人社區花市全部取消，今年她轉戰小西貢，並聘請了一些講越南文的店員，方便與顧客溝通，售賣食品之餘也兼賣防疫用品，「（顧客）購買力仍然非常好，（生意）差不多較往年多了兩﹑三倍。」她透露，存貨已賣得七七八八，更計劃下年「添食」再擺檔。

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