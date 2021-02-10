英女皇孫女尤金妮婭公主（Princess Eugenie）周三早上誕下跟丈夫布魯克斯班克（Jack Brooksbank）的首名孩子，是一名重8磅1盎司的男嬰，亦是英女皇的第9名曾孫，成為第11位的皇位繼承人。

現年30歲的尤金妮婭公主周三早上8時55分，在倫敦波特蘭醫院分娩。這名新任媽媽也打破英國皇室傳統，在孩子出生後迅速於Instagram分享與孩子的黑白照片，顯示夫婦兩人的手輕輕抓住嬰兒小手。

尤金妮婭公主在Instagram分享喜訊後，劍橋公爵夫人凱蒂的弟弟詹姆斯（James Middleton）搶先回覆帖子，祝賀尤金妮婭公主喜獲麟兒，寫道：「如此美好的消息。」

這名8磅1盎司的男嬰是英女皇第9名曾孫，也是約克公爵安德魯王子的第一名孫兒，但他將不會獲得皇室頭銜。安德魯長女比阿特麗斯公主的丈夫莫齊，與前未婚妻Dara Huang育有一子，比阿特麗斯去年嫁給莫齊後便成為繼母，故安德魯去年已成為繼祖父。

尤金妮婭公主的友人去年9月向《名利場》雜誌披露，即使英女皇賜予皇室頭銜，但尤金妮婭公主也無意讓孩子接受，因為她認為頭銜無關重要，甚至是一種詛咒，她只希望孩子能夠過普通人的生活。

至於尤金妮婭公主本人，即使擁有皇室頭銜，她目前也不被視為在職皇室人員，因為她並沒有代表英女皇履行皇室職務。

英國《每日郵報》

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