美國總統拜登雖逆轉前朝政策重返世界衞生組織，但部份國會議員仍致力推動世衞改革。有共和黨參議員周一提案要求暫停金援世衞，直到世衞領導層換人，並接納台灣成會員國。

美國前總統特朗普因不滿世衞順從中國，協助隱瞞武漢肺炎疫情，去年4月決定暫停金援世衞，5月宣佈退出。但拜登上任首日即簽署行政命令逆轉退出世衞決定。

面對美國重新加入世衞，共和黨籍參議員斯科特（Rick Scott）與霍利（Josh Hawley）聯合提出「世界衞生組織問責法案」（WHO Accountability Act），要世衞為協助中國瞞疫負起責任。

斯科特表示，法案要求美方暫停用納稅人錢金援世衞，直到世衞更換領導層，並接受台灣成為會員國。此外，法案也限制美國金援數額不能多於世衞每年最大資助國的資助金額。

斯科特表示，世衞任務是向世界公佈公共衞生資訊，讓每個國家得以作出最好的決定保護人民安全。但世衞不僅未達成任務，也在武肺疫情上讓世界失望，指他們甘做中共魁儡，重複假訊息，協助中國隱瞞疫情。

斯科特批評，去年2月他就敦促世衞就疫情源頭與影響範圍進行深度分析，但他們等了快一年才有動作，卻仍無法給外界答案，甚至停止調查病毒是否源自中國武漢實驗室。

赴中國調查疫情源頭的世衞國際專家小組周二表示，武肺病毒傳播最可能的假設是透過中間宿主傳播，因病毒實驗室外洩的可能性極低，專家小組不會進一步追蹤後者。

針對世衞長年排除台灣，斯科特指出，世衞需要說明為何拒絕讓台灣成為會員、參與會議並分享資訊，特別是疫情期間。他說：「他們是中國孤立台灣的共犯，美國納稅人沒有理由每年花數億美元，比任何國家都高的金額，在世衞沒有進行大規模改革下給予資助。」

中央社

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