澳洲準備立例要求科技巨企Google和Facebook等公司就平台展示的新聞內容向新聞機構付費，觸發Google威脅會撤出澳洲，但獲微軟保證可以旗下搜尋引擎Bing取而代之，令澳洲毋須退讓。澳洲通訊部長弗萊徹（Paul Fletcher）受訪時披露，「快將」（fairly soon）通過法例，並要求在澳洲營運的企業遵守。言論反映Google和Facebook就算聘請接近總理莫理森的說客協助，也始終無助扭轉局面。歐洲議會議員也表示有意仿傚澳洲做法，勢令美國科網巨企在全球營運面臨重大挑戰。

法案料即將通過

弗萊徹周二接受美國財經頻道CNBC訪問，談及新例的立法工作。他稱：「法案快將通過，並變成法律。經民主產生的澳洲政府期望，在澳洲營運的企業都要遵守我們的法例。」

澳洲正準備立例要求數碼平台營運商，一旦在搜尋結果等途徑連結澳洲傳媒內容，便需要就此向澳洲傳媒繳付費用。而且雙方一旦未能訂立商業協議，澳洲政府有權指派人員仲裁，並可決定支付價格。

弗萊徹披露，早前曾經跟Google行政總裁皮查（Sundar Pichai）開會，交代法案內容和意義，表明不希望Google和Facebook撤出澳洲，但強調對方始終要守澳洲法律。而總理莫理森和財長弗哈登貝格（Josh Frydenberg）都有參與該次會議。

在訪問中，弗萊徹又重提另一科網巨企亞馬遜：「在過去幾年，我們不時看到科網巨企，通常是美國科企，一旦對我們的監管措施不滿意，便威脅離開澳洲。」亞馬遜曾在2018年禁止澳洲用戶登入公司網站，避免配合澳洲的稅務變化，但其後撤回決定。

Google和Facebook游說工作無功而還

弗萊徹言論反映澳洲政府成竹在胸，亦顯示Google和Facebook的游說工作無功而還。英國《衞報》報道，兩大巨企早前聘用了澳洲5間最具影響力的游說公司，部分說客更跟莫理森政府有密切關係，希望阻撓立法工作，但相信未能成功。

歐洲議會多名議員正準備有關歐盟數碼服務和市場規範的立法工作，他們向英國傳媒表示，有意仿傚澳洲做法，要求使用歐洲傳媒內容的科網巨企收費，甚至進一步要求科企公開他們演算方式，解釋他們如何在平台上把新聞報道排名。

來自馬耳他的議員薩利巴（Alex Saliba）形容，澳洲的舉動是糾正了跟發行人之間的議價能力失衡。他說，大型科網平台在搜尋、社交媒體和廣告上佔據主導地位，導致權力失衡，並從新聞內容獲得顯著利益。

美國財經頻道CNBC／英國《衞報》／英國《泰晤士報》／《蘋果》資料室

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