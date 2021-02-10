美國12位參議員周二重提《香港避風港法案》（Hong Kong Safe Harbor Act），要求華府為因擔心參加反中國示威後被迫害的港人提供庇護。

聯合提案的參議員來自民主共和兩黨，以共和黨籍魯比奧（Marco Rubio）與民主黨籍梅南德茲（Bob Menendez）為首。他們表示，法案是回應去年中國在港實施港版國安法，令「和平參與示威運動及有充分理由擔心被迫害的港人」合資格申請成為難民。法案訂明，港人申請難民身分不設限額。

法案既令政治異見者尋求庇護，令被撤銷居留權港的人合資格以受政治迫害者身份申請難民資格。

魯比奧說，對那些敢於挺身捍衞他們愛護的城市使之免受中共迫害的香港人，美國必須盡其所協助他們並為他們開放門戶。梅南德茲表示，法案旨在向中共重申美國堅決與港人並肩。

法案在去年7月港版國安法生效後提出，但由於未能在會期完結期前通過而自動作廢，議員於是在新會期重提。

路透社

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