（北美通訊）加州灣區屋崙（Oakland）唐人街上月底發生連環街頭襲擊案，傷者包括一名91歲老人，引起公憤。事發超過一周後，當地警方周一拘捕一名28歲疑犯，控以襲擊等多條罪名。警方表示已採取新策略，確保唐人街社區安全。

案發於上月31日中午12時左右，屋崙華埠商會提供的閉路電視片段所見，一名非裔青年在唐人街尾隨一名91歲長者，再突然從後把他推倒，影片在網上被瘋傳。警方表示，同一名疑犯當日稍後時間，在唐人街以相同手法，襲擊另外一名60歲男子和一名55歲女子。事件引起北美亞裔族群公憤，華裔著名演員吳彥祖和韓裔演員金大賢（Daniel Dae Kim）共懸紅2.5萬元（美元，下同），緝拿犯人。

屋崙警方周一拘捕28歲疑犯穆斯林（Yahya Muslim），控以三條襲擊罪及多條虐待老人罪。疑犯被還押於都柏林市（Dublin）的聖麗塔監獄（Santa Rita Jail），以8.5萬元獲准保釋，周二提堂。警方沒有公佈疑犯的犯案動機。

屋崙華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan）表示，疫情下唐人街治安每況愈下，在過去數星期，他已收集到超過20宗報告，涉及唐人街途人遇襲、小商戶被爆竊等罪案。

周一履新的屋崙警察局局長岩士唐（LeRonne Armstrong）表示， 警方知道有犯人專程走到唐人街，針對長者施襲，以為華人長者事後不會報警。他強調，警方絕不容許同類事件再發生，「我們現在清晰表示，任何人一旦犯罪，我們一定會追捕他。」

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