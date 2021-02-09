（北美通訊）卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）主席伯恩斯（William Burns）獲美國總統拜登提名，出任中情局局長。美國網媒《Daily Caller》翻查資料，發現基金會在伯恩斯任內，與中國關係密切，除了讓一名中國政協加入基金會理事會，也收取該政協和董建華成立的「中美交流基金會」超過100萬元（美元，下同）捐款，安排國會職員到北京交流，與中國共產黨員共晉午餐。

伯恩斯在2011至2014年間，擔任美國副國務卿；2015年3月轉任卡內基國際和平基金會主席，去年年薪超過54萬元。在伯恩斯任內，中信資本董事長兼首席執行官張懿宸獲邀加入卡內基國際和平基金會理事會。基金會財務報告顯示，身兼中國全國政協張懿宸的在2017年至2018年度，向基金會捐款50萬至100萬元；2020年再捐款25萬至55萬元。

基金會會財務報告表示，張懿宸的捐款用於營運清華—卡內基全球政策中心（Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy）。該中心由基金會與清華大學合作，在2010年於北京成立。

除了全國政協，張懿宸亦身兼被指與中共關係密切的中國與全球化智庫（Center for China and Globalization）副主席。該會主席王輝耀，在2018年被美國國會參議員魯比奧（Marco Rubio）揭發其兼任中共中央統戰部專家諮詢組成員的身份，導致華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）同年臨時取消邀請王輝耀出席研討會。

另外，基金會財務報告亦顯示，2015年曾收取香港「中美交流基金會」的10萬至25萬元捐款，2016年至2017年度再收取「中美交流基金會」另一筆同額捐款。

「中美交流基金會」在2008年由香港前特首董建華成立。美中經濟與安全審查委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission）於2018年曾點名指出，該基金會有清晰意圖，在美國及其他國家，影響其對華政策。華府智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）去年9月發表報告指，該基金會是中共在美國的主要統戰工具，在美國長年進行游說工作，為北京帶動民意，建立在美國影響力。

卡內基國際和平基金會立場一向被指親中，其主要金主、AIG前行政總裁格林伯格（Maurice Greenberg）於2018年12月獲中國國家主席習近平頒發「中國改革友誼獎章」，乃中國政府對外國人頒發的最高榮譽獎章。

特朗普出任美國總統期間，卡內基國際和平基金會經常為中國官媒環球電視網（CGTN）就外交政策作訪問。新任白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）於2017年12月、任職基金會高級研究員時，也接受過CGTN訪問，批評特朗普的中東政策。

2019年，伯恩斯以基金會主席身份，去信邀請美國國會職員訪問北京，建立「有關中美關係的跨黨派對話」，最終11人於同年11月成行。他們在北京與多名中國學界、新聞界及智庫組織人員見面；值得留意是，會面人士包括中央黨校國際戰略研究院副教授梁亞濱。曾參與交流的白宮職員表示，行程最後安排他們與中國共產黨員共晉午餐，感覺突兀，但對方沒有公然向他們灌輸共產思想。

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