森喜朗言論涉性別歧視 贊助商憂損企業形象

日本東京奧運和殘奧組委會主席森喜朗蔑視女性言論，事件繼續發酵。多個奧運贊助商表示，事件連累企業形象受損，公開批評森喜朗的言論。東京奧組委周三表示，周五將開會討論森喜朗言論和性別平等措施，而東京都知事小池百合子考慮拒絕出席本月有森喜朗參與的會議。

森喜朗於上周三出席會議發言稱「理事會之中因為有太多女性成員，令會議變得冗長」，被外界批評歧視女性。東日本鐵路公司（JR東日本）社長深澤祐二批評言論「非常不合適」，而明治公司、味之素、日本生命保險、東京海上日動火災保險等企業亦相繼對森喜朗言論表示「遺憾」。多個贊助商在周二網上會議要求奧組委提出進一步應對措施。

日本原定於本月舉行一場四方會議，與會者除了小池百合子和森喜朗，還包括國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）和奧運大臣橋本聖子。小池百合子表示，森喜朗的發言導致當局不斷收到投訴，亦有大量義工決定退出。東京都政府則透露，截至周二，已接到1405個投訴電話和郵件，97名負責嚮導工作的義工申請退出。

馬勒當拿之死 心理醫生及兩護士被刑事調查

阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）去年11月底心臟病發離世，當局列作非自願誤殺案處理，至今無人被起訴。不過，據報再多3人接受刑事調查，分別是馬勒當拿的心理醫生和2名護士。

受查的心理醫生迪亞斯（Carlos Díaz）表示，他的工作是協助馬勒當拿戒掉酒癮，但對方在其間去世。他稱樂意為馬勒當拿工作，但「我不會為任何事責怪自己」。護士馬德里（Gisela Madrid）和阿米朗（Ricardo Almirón）則因為涉嫌醫療失誤而受查。

當地檢察官早前已對馬勒當拿的另一心理醫生奧古絲蒂娜（Agustina Cosachov），以及負責馬勒當拿替施腦部手術的私人醫生路基（Leopoldo Luque）展開調查。

法極右馬琳勒龐2015年仇恨言論受審

法國極右政黨「國民聯盟」（前稱國民陣線）領袖馬琳勒龐（Marine Le Pen）周三上庭受審，她涉嫌2015年12月在Twitter展示極端組織「伊斯蘭國」（IS）暴行的照片，涉嫌違反法國禁止傳播仇恨言論的法律。

案情指，BFM電視台記者布爾丹（Jean-Jacques Bourdin）當時在Twitter發帖，把當時的國民陣線跟IS相比。馬琳勒龐為表不滿，在Twitter分享三張IS殺人照片，包括美國記者福利（James Foley）2014年遭斬首後血淋淋的屍體照片、一名約旦機師在籠內被燒，以及一名男子遭坦克輾斃。時值IS發動巴黎恐襲後數星期，加上涉事爭議相片有機會被未成年人看到，令馬琳勒龐在法國國內飽受譴責。

此事令馬琳勒龐被剝奪議員的司法豁免權，並被控散播訊息「煽動恐怖主義及嚴重傷害人類尊嚴」。審訊原定去年進行，但因武漢肺炎疫情延期。馬琳勒龐的律師迪斯特 (David Dassa-Le Deist）回應稱：「馬琳勒龐並無任何意圖，甚至任何意識，去危害任何未成年人。她只是回應一名記者的攻擊和挑釁。」他又批評檢察官歧視，「扭曲法律文字和精神......以限制馬琳勒龐的言論自由」。

美國有線新聞網絡／法新社／路透社／共同社

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