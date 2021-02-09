美國前總統特朗普彈劾案審訊周二展開，議員先就審訊已卸任的特朗普是否合憲展開辯論。

這是美國史上第四次對總統彈劾，也是特朗普第二次面臨參院審訊。特朗普不僅是美國史上第一位遭眾議院彈劾兩次的總統，也是唯一卸任後還面臨審判的總統。

上月6日特朗普支持者硬闖國會，引發流血衝突，眾議院民主黨對當時快將卸任的特朗普發動彈劾，罪名為煽動叛亂。彈劾案獲眾院通過，令特朗普成為史上首位兩遭彈劾的美國總統。

充當首席彈劾經理的民主黨馬里蘭州眾議員拉斯金（Jamie Raskin），周二甫開案就表明會以「鐵一般的事實」為據指證特朗普，並播出特朗普支持者大鬧國會的片段，顯示示威者突破封鎖，襲擊警員，試圖破門硬闖眾議議事廳，議員爭相躲避。拉斯金說：「那就是重刑罪行及非重刑罪行了......如果這也不構成可彈劾罪行，那就沒有可彈劾罪行這回事了。」

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）形容對特朗普的指控是「歷來對美國總統的最嚴重指控」，會履行莊嚴的憲制責任，進行公平誠實的彈劾審訊。

特朗普的律師團對審訊的合憲性提出質疑，認為特朗普現已卸任，憲法沒有賦予參院審訊庶民的權力。辯方律師又指審訊會令國家撕裂。

民主黨和共和黨目前在參議院100席中各佔一半，民主黨需爭取17名共和黨參議員倒戈，才可達到將特朗普定罪的67票門檻，大部份共和黨參議員認為彈劾特朗普違憲，這意味民主黨人恐難以將特朗普定罪。民主黨人和許多法律界學者都拒絕接受共和黨人對憲法的解釋。

肯塔基州共和黨參議員保羅（Rand Paul）上月底動議封殺審訊，雖以45票贊成對55票反對被否決，但這票數亦預示參院難達三分二票數門檻，特朗普可再次「甩身」。

路透社

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