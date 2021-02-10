緬甸民眾周三連續第五天上街反對軍事政變，更有公務員與警察挺身表達訴求。有示威者展示「準備像香港一樣的抗議」紙牌，有人戴上港人似曾相識的黃頭盔、眼罩等「抗爭裝備」。

另外，美國總統拜登周三表示，正針對緬甸軍方採取行動，包括凍結他們在美國的10億美元（78億港元）資產。他說：「我已批准一項新行政命令，容許我們即時制裁指揮政變的軍事領袖，以及他們的商業利益及親屬。他呼籲緬甸軍方放棄權力，釋放被捕的文人領袖。消息指，拜登可能引用《國際緊急狀態經濟權力法》 （International Emergency Economic Powers Act，IEEPA）。該法賦予美國總統在國家面臨緊急威脅時有更大自由度去應對，對其他國家實施經濟制裁。另外，美國國務卿布林肯與日本外相茂木敏充通電話，齊聲譴責緬甸警方向示威者開槍。

緬甸軍事政變引發的抗議持續，即使警方周二向示威者發射橡膠子彈並以水炮驅散，但民眾周三繼續上街抗爭。最大城市仰光一早又有數以千計人聚集，首都內比都也有幾百名公務員遊行，加入公民抗命行動。社交網流傳多市有警察參加示威，其中東部克耶邦就有數十軍裝警察高舉「不要獨裁政權」、「跟人民同一陣線」的標語牌遊行。

示威參與者層面越來越廣。仰光有超過一百名女性「盛裝打扮」，穿上禮服以「迪士尼公主」造型手持「釋放昂山素姬」海報遊行。她們大都是大學生或新近畢業的女生，表明要讓外界看到「受過教育的年輕人絕對反對軍事政變」。各邦選出的「環球小姐」（Miss Universe）戴着后冠上街，展示「為民主奮鬥」、「請聆聽我們的心聲」標語。

路透社

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