10天前才倉卒成軍的特朗普辯護律師團，在首日彈劾聆訊的表現慘不忍睹，辯才奇差但喜感十足，恰似電影《妙計扭乾坤》中的詼諧律師，遭情理兼顧的眾議院彈劾經理完敗。據悉，在家收看聆訊的特朗普怒不可遏，共和黨人已促請他換馬。

特朗普暴怒 共和黨促換人

打頭陣的辯護律師卡斯托成為眾矢之的，事關他在開案陳詞不斷顧左右而言他，幾乎無為特朗普被指涉嫌煽動叛亂進行過抗辯。其後爭論彈劾卸任總統是否合憲，他更直接扯白旗投降，「我們決定改變辯護方向，因為我們認為眾院彈劾經理的說法相當出色」，難怪傳出特朗普暴跳如雷。

去年初為特朗普首次被國會彈劾抗辯的殿堂級憲法專家德肖維茨，指卡斯托「根本沒有論據，我不知道他想做甚麼，完全不明白他為何會說出這些話」。德肖維茨已話留三分，史學家貝施洛斯直言：「卡斯托和舍恩肯定是現代史上最廢的總統法律代表。」

特朗普陣營一度力撐沒有憲法學背景的卡斯托和舍恩，指前者遊花園，只是為彈劾經理動煽情的開場白「降溫」，舍恩才是重炮手，但問題是後者反擊也是虛弱無力。結果共和黨參議員卡西迪以彈劾經理理據較強為由投向民主黨立場，令倒戈的共和黨人增至六人。

曾在特朗普政府擔任貿易顧問的納瓦羅，公開促請前上司換律師，他說：「你必須革掉這幫人，他們根本不明白這是一場政治審訊啊！」

法新社