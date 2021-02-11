在武漢肺炎疫情之下，新加坡在臨近農曆新年氣氛不像往年，為減低病毒傳播風險，過年熱門去處牛車水年貨市集首度停辦，亦取消倒數活動。在當局的防疫措施下，民眾品嚐傳統過節菜式「撈魚生」也不能像往常般邊撈邊說祝福語。

牛車水是新加坡的唐人街，以往農曆年前夕有攤位市集，大批民眾前來添置裝飾、臘味等。今年年貨市集首度停辦，只有部份店舖有賣揮春、掛飾等，不過人潮大大減少。不少攤販慨嘆今年生意比以前「差很多」，很多人只逛不買，年卅晚牛車水亦取消倒數和煙花匯演。

880米燈飾迎牛年

年貨市集淡靜不少，但牛車水一帶照舊佈置燈飾迎接牛年。今年燈飾全長880米，共有888個燈籠，包括88頭「金牛」。位於商場「唐城坊」對面的主燈高達10米，踩在金幣上的「金牛」象徵福氣與好運。但為免人潮過度擁擠，當局宣佈年卅晚不會亮燈。

政府為避免農曆新年假期過後確診病例暴增，早前宣布過年期間的防疫措施，包括限制每戶家庭每天最多只能接待8名訪客，每人盡可能每天最多拜訪2個家庭。政府鼓勵民眾多利用視像形式與親友團聚，減少拜年活動，並鼓勵派「電子利是」取代實體。

新加坡民眾會有過節菜式「撈魚生」，一邊說祝福語一邊將一碗碗配料倒入裝滿蔬菜的圓盤，所有人再一起將材料拌勻，象徵風生水起。但當局要求若民眾在餐廳「撈魚生」，不僅全程要戴口罩，也不能像以往一樣邊撈一邊說祝福語。有民眾特別研發播放祝福語的應用程式，增添熱鬧氣氛。

中央社

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